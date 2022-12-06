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Çocuklarda kulak ağrısına ne iyi gelir? Çocuklarda kulak ağrısının evde tedavisi nasıl yapılır, ağrı nasıl giderilir?

30.11.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tıptaki adı "otalji" olan kulak ağrısı çeşitli sebeplerle meydana gelir. Kulak ağrılarına sebep olan en büyük etkenler enfeksiyon ve iltihaptır. Özellikle çocuklarda daha çok görülen kulak iltihapları kulakta ağrıya sebebiyet verebilir. Genellikle soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklardan kaynaklı olarak çocuklarda kulak ağrısı gözükse de başka nedenleri olabilir. Peki, çocuklarda kulak ağrısı neden olur ve nasıl tedavi edilir?

Çocuklarda kulak ağrısına ne iyi gelir? Çocuklarda kulak ağrısının evde tedavisi nasıl yapılır, ağrı nasıl giderilir?

Soğuk mevsimlerin gelmesiyle üst solunum yolları enfeksiyonu çocuklar olmak üzere birçok insanda sıklıkla görülmeye başlar. Üst solunum yolu enfeksiyonu kulağı da etkileyen bir durumdur. Çocukların hastalıklara karşı daha hassas ve korumasız olması bu gibi durumların sık görülmesine sebep olur. Kulak ağrısı da özellikle bu mevsimlerde sık görülen ve dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Çocuklarda kulak ağrısının birçok sebebi olmakla beraber başka hastalıkların da habercisi olabilir.

Çocuklarda kulak ağrısı neden olur?

Mevsimlerin geçiş dönemlerinde yaşanan ani hava değişimleri ve özellikle soğuk havalar çeşitli rahatsızlıklara yol açar. Çocuklar soğuğa karşı hassas olmaları sebebiyle üst solunum yolu enfeksiyonuna daha çok yatkın olurlar. Bu da kulak iltihaplarına veya ağrılarına yol açabilir. Kulak ağrısına sebep olan etkenler arasında en bilineni enfeksiyon olsa da kabakulak gibi daha ciddi durumlar da mümkündür. Çocuklarda kulak ağrısı nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Nezle ve grip gibi rahatsızlıklardan sonra kulak iltihabı gelişebilir.
  • Kulak temizliğine dikkat edilmemesi durumunda kulak içinde birikmeler meydana gelerek tıkanıklık ve ağrıya sebep olabilir.
  • Kulaktaki geçiş kanallarında bir sıkıntı olması durumunda kronik olarak kulak iltihabı ve dolayısıyla ağrısı görülebilir.
  • Çocukların devamlı sigara dumanına maruz kalması da kulak içinde iltihaplanmalara ve sorunlara yol açar.
  • Diş ve boğaz enfeksiyonlarından kaynaklı ağrılar bazen kulak bölgesini etkileyebilir.
  • Sinüs de kulak bölgesinde olmamasına rağmen ağrısının kulakta hissedebileceği bir sorundur.

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Kulak ağrısını ne geçirir?

Kulak ağrıları çoğunlukla iltihap kaynaklı olsa da başka sebepleri de bulunabilir. Kulak ağrısını geçirmek için sebebini bilmek önemlidir. Kulak iltihabında genellikle tıkanıklık veya işitme sorunu gibi belirtiler görülür. Aynı zamanda denge kaybı ve çınlamanın da görüldüğü iltihap bu belirtilere bakılarak anlaşılabilir. Eğer ağrı iltihap sebebiyle oluyorsa damla veya ilaç gibi çeşitli yöntemlerle doktor tavsiyesi eşliğinde geçirilebilir. Kulak ağrısına sebep olan faktörlerden biri de diş veya boğaz enfeksiyonudur. Bu sebeple ağrıya sebep olan bölge farklı ise öncelikle orası tespit edilmeli ve o bölgeye gerekli tedavi uygulanmalıdır.

Kulak ağrısına sebep olan faktörler arasında sinüzit bulunur. Ağrının geçmesi için sinüzitin geçmesi veya önlenmesi gerekli olabilir. Kulak ağrısı iltihap dışında alerjik bir durumdan da kaynaklı olabilir. Bu durumda gerekli alerji ilaçlarını kullanmak ağrıyı gidermeye yardımcı olacaktır. Sigara da kulak ağrısının en büyük sebeplerinden biridir. Ağrının yaşandığı dönemde tüketimi kesilmeli veya azaltılmalıdır. Aynı zamanda sigara dumanı olan bir yerde durulmaması gerekir. Soğuk havalar da bu ağrıyı tetikler. Kapalı ortamlarda klima gibi direkt kulağa çarpacak havalandırmalardan uzak durulmalıdır. Açık alanlarda ise kulağı rüzgardan olabildiğince korumak gerekir. Ağrı hissedilmeye başlayınca dinlenmeye ve yorucu işlerden uzak durmaya dikkat edilmelidir.

Çocuklarda kulak ağrısı nasıl geçer?

Çocuklarda kulak ağrısı nedenleri farklı olabilir. Kulak ağrısından kurtulmak için öncelikle neyin sebep olduğunu bulmak gerekir. Uzun süre devam eden ve şiddetli olan ağrılarda mutlaka bir doktora başvurulmalıdır ve doktor kontrolü olmadan herhangi bir yöntem ve tedavi uygulanmamalıdır. Çocuklarda kulak ağrısına iyi gelen yöntemler:

  • Çocuklarda görülen kulak ağrılarının giderilmesinde en çok kullanılan yöntem kulak damlasıdır. Bir doktorun tavsiye ettiği damla kullanılarak kulak ağrısı geçirilebilir.
  • Kulaktaki ağrı bir enfeksiyon sebebiyle olmuş olabilir. Bu durumda bir doktora başvurulmalıdır.
  • Kulak için ilaç kullanılırken kulağa suyun değmemesi oldukça önemlidir.
  • Kulaktaki ağrının sebebi bir enfeksiyon değilse sıcak kompres yöntemi uygulanabilir ve ağrının hafiflemesi sağlanabilir.
  • Sıcak çorba ve bitki çayları tüketilerek ve bu buharı soluyarak ağrı hafifletilebilir.

Çocuklarda kulak ağrısına ne iyi gelir?

Kulak ağrısı çocuklar da dâhil olmak üzere birçok insanın yaşadığı bir sıkıntıdır. Bu durum kulak iltihabından kaynaklanabileceği gibi basit ve geçici bir durum da olabilir. Çocuklarda görülen kulak ağrıları genellikle soğuk havalarda geçirilen enfeksiyon sonucunda oluşur. Çocuklarda kulak ağrısı evde tedavisi pek önerilmese de ağrının azaltılması için uygulanabilecek yöntemler bulunmaktadır. Çocuklarda kulak ağrısı evde tedavisi için uygulanabilecek yöntemler:

  • Kulağın arka kısmına sıcak kompres uygulayarak rahatlama sağlanabilir.
  • Sert yiyecekler, sakız gibi kulağı zorlayacak durumlardan kaçınılmalıdır.
  • Bol su tüketmek iltihaplara karşı etkili olmaktadır.
  • Orta kulakta oluşan ağrıya karşı esnemek ve hafif çene hareketleri yapmak etkili bir yöntemdir.
  • Kulakta ağrı hissedildiği zaman dik bir şekilde oturulmalıdır. Yatmak ağrının artmasına sebep olacaktır.

Kulak ağrıları genelde hafif sorunlardan kaynaklıdır ve birkaç gün içerisinde geçmesi beklenir. Fakat şiddetli, uzun ağrılar ve özellikle akıntının oluşması durumu büyük problemlere yol açabileceği için mutlaka bir doktora gidilmelidir.

Çocuklarda kulak ağrısı bitkisel tedavisi yöntemleri nelerdir?

Kulak ağrısına iyi gelmesi için evde hazırlanabilecek çeşitli bitkisel tedavi yöntemleri bulunur. Kulaktaki ağrının uzun süre geçmemesi veya şiddetlenmesi durumlarında mutlaka doktora gidilmelidir. Çocuklarda kulak ağrısı bitkisel tedavisi yöntemleri:

  • Zeytinyağı veya başka uçucu yağlar, kulak ağrılarının geçirilmesinden etkili olabilir. Temizleyici özelliği sayesinde zeytinyağı, özellikle enfeksiyon durumlarında yardımcı olur.
  • Birçok faydası bulunan zencefilin taze suyu kulak ağrılarına karşı kullanılabilir. Kulağa 1-2 damla damlatılan zencefilin suyu anti-inflamatuar özelliğe sahiptir ve ağrı kesici görevi görür. Ancak bu süreçte kulağa bir şey damlatmadan önce doktor önerisi alınmalıdır.
  • Ağrıyan kulağa sıcak bir su torbası veya şişesi koymak ağrının hafiflemesine ve rahatlamaya yardımcı olacaktır.
  • Antibiyotik özelliğe sahip olan sarımsak iltihap ve enfeksiyon problemlerine karşı faydalı bir tedavi yöntemidir
  • Gribal enfeksiyonlarda burun kanallarını açarak rahatlatan nane aynı işlevi kulak için de görür. Kulağın çevresine sürüldüğü zaman dış kulakta yaşanan sıkıntıların giderilmesine ve rahatlamaya yardımcı olacaktır.
  • Soğanın antiseptik özelliği de kulak enfeksiyonlarına iyi gelir. Soğan ile yapılacak masaj kulağı oldukça rahatlatacaktır. Bunun için önce soğan bir bez içine alınır ve saç kurutma makinesi ile ısıtılır. Isınan bez içindeki soğanla birlikte kulak çevresinde gezdirilerek kulağa masaj yapılır.

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