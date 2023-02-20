Bebeklerde öksürüğe ne iyi gelir? Bebeklerde öksürüğe doğal yollardan nasıl geçer?

Bebeklerde sıkça görülen öksürük, yeme esnasında ya da emzirme sırasında ortaya çıkabilir. Ciğerlerde oluşan fazla havadan dolayı meydana gelen öksürük için bazı basit yöntemler kullanılabilir. Eğer bebeğin boğazına bir cisim kaçmadığından emin olunabilirse doğal yöntemlerle öksürüğe çözüm bulunabilir. Nezle ve bronşit gibi solunum yolu problemlerinden dolayı oluşan öksürükler için ise mutlaka bir doktora başvurulmalıdır.

Bebeklerde öksürük nasıl geçer?

Bebeklerde öksürüğü geçirmek için çoğu ebeveyn antibiyotik ya da öksürük şurubu tercih eder. Ancak bir doktora başvurmadan bebeğe ilaç tedavisi uygulamak doğru değildir özellikle de bir uzmana danışmadan antibiyotik kullanılmamalıdır. Bunun yerine evde doğal çözümler tercih ederek bebeğin öksürüğünü geçirmek mümkündür. "Bebeklerde öksürük nasıl kesilir?" sorusu pek çok kişi tarafından merak edilir. Nasıl bir tedavi yöntemi uygulanacağına öksürüğün nedenine ve nasıl bir öksürük olduğuna bakılarak karar verilmelidir.

Kuru öksürükse bebeğin solunum yollarını nemlendirmekte fayda vardır. Ayrıca bebeğin bulunduğu ortamın havasının temiz ve ferah olması gerekir. Buhar banyosu da bebeğin solunum yollarının açılmasına yardımcı olur. Bebeği yatırmak yerine dik tutmak da öksürüğe iyi gelebilir. "Bebeklerde öksürüğü ne keser?" sorusu için şunlar yapılabilir:

Bebeğin solunum yolunu nemli tutmak kuru öksürüğü önlemede etkilidir, bunun için sıvı tüketimi önemlidir.

Kuru bir ortam söz konusuysa hava nemlendirici cihazlar kullanılabilir.

Sıcak duştan sonra bir süre banyoda beklenebilir. Bu sayede bebeğin solunum yolları açılabilir.

Balgamlı bir öksürük varsa bebeği yüzüstü yatırarak sırtına hafifçe vurulabilir. Bu sayede balgamın dışarı atılması kolaylaşır.

Bebek gece öksürüğü yaşıyorsa yastığını yükseltmekte fayda vardır. Böylece akıntıların aşağı yönlü olması sağlanır ve bebeğin nefes alması kolaylaşır.

3 aylık bebek öksürüğüne ne iyi gelir?

İlk 3 aylık dönemde hatta 6 aylığa kadar bebeğin sağlığı mutlaka uzman hekim tarafından kontrol edilmelidir. Bu dönemdeki bebeklerde meydana gelen öksürük için herhangi bir bitkisel müdahalede bulunmamak gerekir. Çünkü 3, 6 aylık ve daha küçük bebeklerde öksürük, tehlikeli bir hastalığın belirtisi olabilir. Virüs viral enfeksiyonları bu öksürüğe yol açabilir. Dolayısıyla 3 aylık bebeklerde öksürük durumunda hemen bir hastaneye başvurmak ve doktor tedavisi almak son derece önemlidir.

Bebeklerde öksürüğe doğal çözümler nelerdir?

Bebeklerde kuru öksürük gece öksürüğü ya da hırıltılı öksürük gibi farklı öksürük çeşitleri görülebilir. Bunun için pek çok ebeveyn doğal yönteme başvurur. Bu doğal tarifler, doktorlar tarafından da önerilen etkili çözümlerdir. Bebek öksürüğüne doğal çözüm arayanlar için şu tarifler en sık kullanılanlardandır:

Pekmez ve Karabiber: 2 tatlı kaşığı dut pekmezine karabiber eklenip karıştırılır. Günde bir kez bebeğe verilir. Bu tarif 1 yaşından büyük bebekler için uygundur. Bu karışım boğazları bakterilerden arındırabilir ve sinüs yollarının açılmasına yardımcı olur.

2 tatlı kaşığı dut pekmezine karabiber eklenip karıştırılır. Günde bir kez bebeğe verilir. Bu tarif 1 yaşından büyük bebekler için uygundur. Bu karışım boğazları bakterilerden arındırabilir ve sinüs yollarının açılmasına yardımcı olur. Pekmez ve Tereyağı: 1 çorba kaşığı pekmez ile 2 çorba kaşığı tereyağı, su ile birlikte kaynatılır. Ilıyınca bebeğe verilebilir. 6 aydan büyük bebekler için uygundur. Öksürüğün şiddetini azaltmaya yardımcı olur.

1 çorba kaşığı pekmez ile 2 çorba kaşığı tereyağı, su ile birlikte kaynatılır. Ilıyınca bebeğe verilebilir. 6 aydan büyük bebekler için uygundur. Öksürüğün şiddetini azaltmaya yardımcı olur. Karışık Bitki Çayı: 1 yaşından büyük bebekler için öksürüğe karışık çay ile çözüm bulunabilir. Elma kabuğu ile birlikte ıhlamur, 2 karanfil ve tarçın kabuğu kaynatılır. Ilıyınca içine bal eklenir. Üst solunum yolları hastalıklarında virüsleri vücuttan atmaya yardımcı olur.

"1 yaşındaki bebek öksürüğüne ne iyi gelir?" sorusu için yukarıda verilen bitkisel çözümler kullanılabilir. Yalnız bebeğin hassasiyetlerine göre karışımlarda yer alan malzemelere dikkatli bir şekilde bakılmalıdır. Örneğin bebeğin ya da çocuğun alerji durumu göz önünde bulundurulmalıdır ve doğal çözümler de olsa doktora danışılmadan bir şey yapılmamalıdır. 6 aydan küçük bebeklerde öksürük tedavisi için doktora danışılmalıdır.

Bebeklerde hırıltılı öksürük nedenleri nedir?

Bebeklerde hırıltılı öksürük pek çok nedenden dolayı meydana gelebilir. Aynı zamanda bu öksürük türü bazı hastalıkların da belirtisi olabilir. Bebeklerde hırıltılı öksürük nedenleri şunlar olabilir:

Reflü: Midede biriken yemekten dolayı ait oluşabilir ve bu yemek borusuna kaçabilir. Bunun sonucunda hem öksürük hem de hırıltı meydana gelebilir. Özellikle bebeklerde gece öksürüğü şeklinde ortaya çıkabilir.

Krup: Ses tellerinde meydana gelen bu enfeksiyon, ses tellerine zarar vererek hırıltılı öksürüğe yol açabilir.

Bronşit: Soğuk algınlığından kaynaklanan bronşit, hırıltılı öksürüğün nedenlerinden biridir.

Astım: Bebeklerde astım, kronik olarak meydana gelebilir. Bu hastalık göğüs kafesine baskı yaptığı için bebekler zorlanabilir ve hırıltılı bir şekilde öksürebilir.

Bebeklerde hırıltılı öksürük bitkisel tedavi olarak ise pek çok kür kullanılabilir. Bebeklerde hırıltılı öksürük bitkisel tedavi olarak şunlar kullanılabilir:

Bal kürü: Balgamı söktüren bal, boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi gelir. 1 tatlı kaşığı bala bir miktar süt ekleyerek 1 yaşından büyük bebeklere verilebilir.

Balgamı söktüren bal, boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi gelir. 1 tatlı kaşığı bala bir miktar süt ekleyerek 1 yaşından büyük bebeklere verilebilir. Zencefil kürü: 1 tatlı kaşığı toz zencefil ve 1 adet çubuk tarçına su eklenerek kaynatılır. Suyu süzülerek bebeğe verilebilir. Doğal öksürük kesici olan bu karışım, 1 yaşından büyük bebekler için uygundur. "10 aylık bebeklerde öksürük nasıl geçer?" diye merak edenler, bu karışıma bal yerine 1 tatlı kaşığı şeker ekleyerek bebeğe verebilir.

1 tatlı kaşığı toz zencefil ve 1 adet çubuk tarçına su eklenerek kaynatılır. Suyu süzülerek bebeğe verilebilir. Doğal öksürük kesici olan bu karışım, 1 yaşından büyük bebekler için uygundur. "10 aylık bebeklerde öksürük nasıl geçer?" diye merak edenler, bu karışıma bal yerine 1 tatlı kaşığı şeker ekleyerek bebeğe verebilir. Limon kürü: C vitamini açısından zengin olan limon, bağışıklığı güçlendirebilir. Ayrıca limonun suyu bebeklerin boğazındaki iltihabı kurutabilir ve hırıltıyı kesebilir.

Bebeklerde öksürüğü önleme yolları nelerdir?

"Bebeklerde öksürüğe ne iyi gelir?" sorusu ile birlikte öksürük oluşumunu önlemek için yapılabilecekler de merak edilmektedir. Bu yöntemler sayesinde bebeklerin öksürük yaşama riski minimuma indirgenebilir. Aşağıda verilenlere dikkat ederek bebeklerde öksürük oluşumunun önüne geçilebilir:

Yeterli miktarda sıvı tüketmesine özen gösterilmelidir.

Soğuk havalarda korunmaları sağlanmalıdır.

Özellikle kış mevsimlerinde taze sebze ve meyveler tüketmeleri sağlanmalıdır.

Bebeklerin bulunduğu ortam düzenli olarak havalandırılmalıdır.

Bebeklerin yanında sigara tüketilmemelidir.

Uyumadan önce bebeğin boğazını yumuşatmak için ılık bir şeyler verilmelidir. Süt salgı oluşumunu artırdığı için 6 aylıktan büyük bebeklere süt yerine pekmez verilebilir.



