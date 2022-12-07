Çocuklarda kusmaya ne iyi gelir, kustuktan sonra ne yapılmalı? Çocuklarda kusma evde tedavi ile nasıl geçer, kusmayı ne keser?

Küçük yaştaki çocuklara sahip olan ebeveynlerin en çok korktuğu durumlardan bir tanesi de çocuklarda ishal ve kusmanın olma durumudur. Özellikle küçük yaştaki çocuklar gelişmenin bir evresi olarak çevresindeki nesneleri tanımak için buldukları her şeyi ağzına sokar ve dokunur. Bundan dolayı vücutlarına kolayca virüsler ve bakteriler girebilir. Bu durumda da sindirim ve boşaltım sistemlerinde bozulmalar meydana gelir ve bu da beraberinde ishal ve kusma gibi sağlık sorunlarını beraberinde getirir. Yaş olarak biraz daha büyük çocuklardaysa park, bahçe gibi ortamlarda gün içerisinde çok fazla bakteriyle etkileşime girmesi ve kişisel temizliklerini tam olarak gerçekleştirememelerinden dolayı kusma ve ishal görülebilir.
Yetişkinlere oranla ishal ve kusma gibi sağlık sorunları çocuklarda daha fazladır. Çocukların savunmasız olmaları onları dış etkenlerden daha fazla zarar görmelerini beraberinde getirir. Genellikle çocuklarda meydana gelen bağırsak enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu ve boğaz enfeksiyonu gibi her türlü enfeksiyon sorunları kusma yolu ile belirtiler gösterir. Kusma hastanın vücudundan zararlı maddelerin atılmasını ve onun rahatlamasını sağlar. Tüm bunlara karşın anne sütü emmeye devam eden bebeklerde zararlı olmayan doğal bir süreç olan kusmalarda vardır. Çocuklarda kusmanın nedenleri:
Eğer çocuğunuzda ve bebeğinizde kusma belirtisi varsa mutlaka doktora başvurulması gerekir. Çocuklarda kusmanın nedenleri çoğu zaman bir hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkar. Bu nedenle kusmanın temel nedeni bilinmeden herhangi bir tedavi yöntemi uygulanmamalıdır.
İlk olarak çocuğunuz kustuktan sonra onun elini yüzünü iyice yıkayın ve kendine gelmesini sağlayın. Çocuklarda kusma probleminin geçmesi için onlara pirinç, elma püresi, muz, tost ve patates gibi onların midesini rahatsız etmeyecek basit besinleri tükettirin. Vücutlarından kaybettikleri sıvıyı gidermek, mide bulantısını en aza indirmek ve kusmayı engellemek için onlara meyve suyu, ayran gibi sıvılar tükettirin.
Çocuklarda kusmayı ne keser?
Çocuklarda kusmayı kesmek için çok fazla kullanılan yöntem vardır. Çocuklarda kusmayı engelleyebileceğiniz bazı yöntemler:
Çocuklarda mide bulantısını geçirmek ve kusmaya engel olmak için çeşitli doğal yöntemler vardır. Evde uygulayabileceğiniz yöntemler:
Mide bulantısı ve kusma sonrası pek çok bitkisel yöntem sindirim sistemine iyi gelir. Bitkisel yöntemler sindirim sistemini rahatlatma da ve dinlenmesinde önemli rol oynar. Çocuklarda kusmaya iyi gelen bitkisel yöntemler:
Genellikle çocuklarda belirli sağlık sorunlarının belirtileri ya da sonuçları olarak ishal ve kusma gibi etkenler görülür. Vücudumuzun bu sağlık sorunlarından kolayca etkileneceği iki yeri vardır. Bunlardan biri sindirim sistemi diğeri ise boşaltım sistemidir. Gün içerisinde yediğimiz gıdalardan dokunduğumuz kapı kollarına kadar vücudumuza çeşitli bakteriler girer. Vücudumuza giren bu virüsler veya bakteriler ilk olarak sindirim sistemini daha sonrada boşaltım sistemini etkiler ve bu da vücuttan atılan su oranını artırır. Sonuç olarak aniden verilen bu su kaybı vücudun bitap düşmesine neden olur. Çocuklarda ishal ve kusmaya iyi gelebilecek yöntemler:
Çocuğun durumu 24-48 saat içerisinde değişmediyse en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gereklidir. Çünkü çocuğun sağlık sorunlarını yaşadığı süreç boyunca vücuttan atılan su oranı artacaktır ve düzelmediği süreç içerisinde de başka sağlık sorunlarına yol açabilir.
Çocukların bağışıklık sistemi yetişkinlere oranla daha zayıf ve hassastır. Bu durumda onları her şeyin kolayca etkileyebileceğini gösterir. Kusma sorunu da bunlardan birisidir. Çocuklarda her sağlık sorununun belirtisi olarak sık sık kusarlar. Çocuklarda sık sık kusmayı engellemek için şu yöntemler yapılabilir:
Çocuklarda sık sık meydana gelen kusma sorunu başka nedenlerden de ortaya çıkabilmektedir. Herhangi bir düzelme olmamasına karşın çocuğu doktora götürmeli ve bir uzman tarafından kontrol edilmelidir. Kullandığınız yöntemlerin çocuklar üzerinde etkilerine dikkat edilmelidir. Kullanılan yöntemlerin herhangi bir yan etki ve alerjik durumuna karşın kontrol edilmelidir.
İlk önce kusma sonrası çocukların midesinin dinlendirilmesi gerekir. Bu durum içerisinde de fazla hareket etmemeleri ve oda sıcaklığında bir yerde durmaları sağlanmalıdır. Bu durum kısa süre içerisinde midenin kendine gelmesini sağlar ve bir sonraki kusmayı en aza indirir. Kusma sonrası mide boşalacağı içinde hafif besinler tüketilebilir. Çocuklarda kustuktan sonra yapılması gereken durumlar: