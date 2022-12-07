Çocuklarda kusmaya ne iyi gelir, kustuktan sonra ne yapılmalı? Çocuklarda kusma evde tedavi ile nasıl geçer, kusmayı ne keser?

Küçük yaştaki çocuklara sahip olan ebeveynlerin en çok korktuğu durumlardan bir tanesi de çocuklarda ishal ve kusmanın olma durumudur. Özellikle küçük yaştaki çocuklar gelişmenin bir evresi olarak çevresindeki nesneleri tanımak için buldukları her şeyi ağzına sokar ve dokunur. Bundan dolayı vücutlarına kolayca virüsler ve bakteriler girebilir. Bu durumda da sindirim ve boşaltım sistemlerinde bozulmalar meydana gelir ve bu da beraberinde ishal ve kusma gibi sağlık sorunlarını beraberinde getirir. Yaş olarak biraz daha büyük çocuklardaysa park, bahçe gibi ortamlarda gün içerisinde çok fazla bakteriyle etkileşime girmesi ve kişisel temizliklerini tam olarak gerçekleştirememelerinden dolayı kusma ve ishal görülebilir.

Çocuklarda kusma neden olur?

Yetişkinlere oranla ishal ve kusma gibi sağlık sorunları çocuklarda daha fazladır. Çocukların savunmasız olmaları onları dış etkenlerden daha fazla zarar görmelerini beraberinde getirir. Genellikle çocuklarda meydana gelen bağırsak enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu ve boğaz enfeksiyonu gibi her türlü enfeksiyon sorunları kusma yolu ile belirtiler gösterir. Kusma hastanın vücudundan zararlı maddelerin atılmasını ve onun rahatlamasını sağlar. Tüm bunlara karşın anne sütü emmeye devam eden bebeklerde zararlı olmayan doğal bir süreç olan kusmalarda vardır. Çocuklarda kusmanın nedenleri:

Çeşitli enfeksiyon hastalıkları

Orta kulak iltihaplanması

Menenjit

Besin zehirlenmesi

Kafa travması, beyin zarı iltihabı

Mide ve bağırsak hastalıkları

Apandisit

Psikolojik ya da sosyal sorunlar

Eğer çocuğunuzda ve bebeğinizde kusma belirtisi varsa mutlaka doktora başvurulması gerekir. Çocuklarda kusmanın nedenleri çoğu zaman bir hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkar. Bu nedenle kusmanın temel nedeni bilinmeden herhangi bir tedavi yöntemi uygulanmamalıdır.

Çocuklarda kusma nasıl geçer?

İlk olarak çocuğunuz kustuktan sonra onun elini yüzünü iyice yıkayın ve kendine gelmesini sağlayın. Çocuklarda kusma probleminin geçmesi için onlara pirinç, elma püresi, muz, tost ve patates gibi onların midesini rahatsız etmeyecek basit besinleri tükettirin. Vücutlarından kaybettikleri sıvıyı gidermek, mide bulantısını en aza indirmek ve kusmayı engellemek için onlara meyve suyu, ayran gibi sıvılar tükettirin.

Çocuklarda kusmayı ne keser?

Çocuklarda kusmayı kesmek için çok fazla kullanılan yöntem vardır. Çocuklarda kusmayı engelleyebileceğiniz bazı yöntemler:

Nane ve limon, bir yemek kaşığı limon suyu ile naneyi kaynatıp bal ile birlikte içmek kusmayı keser.

Zencefil, zencefilin suyu çıkarılarak ve içerisine bal eklenerek tüketmek.

Hindistan cevizi suyunun birkaç damlası kusmayı kesmede etkilidir.

Çocuklarda kusmaya ne iyi gelir?

Çocuklarda mide bulantısını geçirmek ve kusmaya engel olmak için çeşitli doğal yöntemler vardır. Evde uygulayabileceğiniz yöntemler:

Tuzlu kraker tüketmek: Krakerler mide içerisindeki asitleri emmede oldukça önemlidir ve bu da mide bulantısını ve beraberinde kusmayı engeller.

Bol miktarda sıvı tüketmek: Çok fazla kusuyorsa ve buna engel olamıyorsa dehidrasyonu önlemeye yardımcı olabilmek için bol miktarda sıvı tüketmek önemlidir. Tükettiğiniz sıvıları yavaşça yudumlayın çünkü mideniz ters tepki verip tekrar kusmayı tetikleyebilir. Su tüketmek istemeyenler ve su tükettiğinde daha fazla kusanlar için bitki çayları tüketebilir.

Bileklerine akupresür uygulayın: Akupresür yöntemi Çin’de oldukça popüler olan bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemde, semptomları hafifletmek için vücuttaki belirli noktaları uyarmak amacıyla basınç uygulanır. Ön kolun avuç içi tarafında, bileğinize yakın bir nokta olan Neiguan(P6) noktasına basınç uygulamak bulantı ve kusmayı hafifletmeye yardımcı olur.

Mide bulantısı ve kusma sonrası pek çok bitkisel yöntem sindirim sistemine iyi gelir. Bitkisel yöntemler sindirim sistemini rahatlatma da ve dinlenmesinde önemli rol oynar. Çocuklarda kusmaya iyi gelen bitkisel yöntemler:

Yoğurt içerisinde bulundurduğu mineraller sayesinde mide asitlerinizi dengeler ve kusma durumunu ortadan kaldırır.

Nane içerisinde bulundurduğu mentolün etkisi ile mideye ferahlık ve serinlik hissi verecektir. Böylece kusmaya karşı oldukça etkili bir yöntemdir. Ayrıca nane yağı ve nana şekeri olarak yanınızda taşıdığınızda gün içerisinde olabilecek mide bulantı ve kusma hissini en aza indirir.

Muz içeridği lif bakımından zengin olmasıyla birlikte muzu tüketmek mideyi rahatlatır ve sindirim sistemini düzenlemede yardımcı olur.

Zencefil çayı içerisinde bulundurduğu antioksidan bileşenleri sayesinde mikropları öldürür, toksin maddeleri vücuttan atar.

Karanfil aroması mideyi yatıştırır, hazımsızlık ve gaz sorunlarına da iyi gelir.

Çocuklarda ishal ve kusmaya ne iyi gelir?

Genellikle çocuklarda belirli sağlık sorunlarının belirtileri ya da sonuçları olarak ishal ve kusma gibi etkenler görülür. Vücudumuzun bu sağlık sorunlarından kolayca etkileneceği iki yeri vardır. Bunlardan biri sindirim sistemi diğeri ise boşaltım sistemidir. Gün içerisinde yediğimiz gıdalardan dokunduğumuz kapı kollarına kadar vücudumuza çeşitli bakteriler girer. Vücudumuza giren bu virüsler veya bakteriler ilk olarak sindirim sistemini daha sonrada boşaltım sistemini etkiler ve bu da vücuttan atılan su oranını artırır. Sonuç olarak aniden verilen bu su kaybı vücudun bitap düşmesine neden olur. Çocuklarda ishal ve kusmaya iyi gelebilecek yöntemler:

Vücudun çok fazla su kaybettiği bu dönemde çocuklar gün içerisinde bolca su tüketilmelidir.

İshal durumunda bağırsak hareketlerini azaltan ve sindirimi zor olmayan besinler tüketilmelidir. Örneğin muz, şeftali, pirinç, patates, elma, ekmek, yoğurt.

Eğer çocuk anne sütünden kesilmediyse bu süreç boyunca annenin emmeyi sürdürmesi gereklidir. Anne sütü ishal olma durumunu en aza indirmede önemli bir rol oynar.

Çocuğun durumu 24-48 saat içerisinde değişmediyse en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gereklidir. Çünkü çocuğun sağlık sorunlarını yaşadığı süreç boyunca vücuttan atılan su oranı artacaktır ve düzelmediği süreç içerisinde de başka sağlık sorunlarına yol açabilir.

Çocuklarda sık sık kusmaya ne iyi gelir?

Çocukların bağışıklık sistemi yetişkinlere oranla daha zayıf ve hassastır. Bu durumda onları her şeyin kolayca etkileyebileceğini gösterir. Kusma sorunu da bunlardan birisidir. Çocuklarda her sağlık sorununun belirtisi olarak sık sık kusarlar. Çocuklarda sık sık kusmayı engellemek için şu yöntemler yapılabilir:

Mideyi dinlendirmek için yavaş yavaş oda sıcaklığında besinler tüketilmelidir.

Aşırı yağlı besinlerden kaçınılmalı ve hafif besinler tüketilmelidir.

Mide bulandırıcı ve kusmasını tetikleyen besinlerden uzak tutulmalıdır.

Çocuklarda sık sık meydana gelen kusma sorunu başka nedenlerden de ortaya çıkabilmektedir. Herhangi bir düzelme olmamasına karşın çocuğu doktora götürmeli ve bir uzman tarafından kontrol edilmelidir. Kullandığınız yöntemlerin çocuklar üzerinde etkilerine dikkat edilmelidir. Kullanılan yöntemlerin herhangi bir yan etki ve alerjik durumuna karşın kontrol edilmelidir.

Çocuklarda kustuktan sonra mideye ne iyi gelir?

İlk önce kusma sonrası çocukların midesinin dinlendirilmesi gerekir. Bu durum içerisinde de fazla hareket etmemeleri ve oda sıcaklığında bir yerde durmaları sağlanmalıdır. Bu durum kısa süre içerisinde midenin kendine gelmesini sağlar ve bir sonraki kusmayı en aza indirir. Kusma sonrası mide boşalacağı içinde hafif besinler tüketilebilir. Çocuklarda kustuktan sonra yapılması gereken durumlar:

Aşırı tuzlu ve aşırı tatlı yiyeceklerden uzak durmak

Bol su tüketmek

Kapalı alanlarda durmamak

Kötü kokulardan uzak durmak



