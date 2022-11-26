Bebeklerde gaz sancısına ne iyi gelir? Bebeklerde gaz sancısı nasıl giderilir? Evde doğal ve bitkisel çözümler

Bebeklerdeki gaz problemleri genellikle beslenme sırasında yutulan hava kabarcıklarından kaynaklansa da bebeklerin dış dünyaya uyum sağlama sürecinde yaşanan fizyolojik bir durumdur. Bunun yanı sıra bazı bebeklerde de doğuştan gaza karşı duyar gelişebilir. Bu süreç ne kadar bebekler için zorlu geçse de aynı şekilde anne ve baba içinde zorlu bir süreçtir. Bebeklerde gece/gündüz uykusuzluk ve ağlama problemleri, kızarma, özellikle akşam saatlerine doğru yaşanan huysuzlukların temelinde gaz problemleri yatar. Bebek 2-3 haftalıkken gaz sancısı problemleri görülmeye başlanır ve ilerleyen süreçlerde (4-6 haftalık) yoğunlaşabilir. Gaz problemlerinin artmasıyla birlikte bebeklerde ağlama nöbetlerinin sıklaşmasının yanı sıra gece uykusu da olumsuz etkilenir.

Bebeklerde gaz sancısı nasıl olur?

Bebeklerde karında şişme ve sertleşme varsa ve emdikten sonra ağlayarak memeden uzaklaşıyorsa gaz problemi yaşıyor olabilir. Bu belirtilerin yanı sıra günün aynı saatlerinde ağlama, ayakları karna doğru çekme, ellerini yumruk yapma ve kızarma gibi durumlar da varsa yüksek ihtimalle gaz sancısı yaşıyor olabilir. Bebeklerde gaz oluşumun birçok nedeni olabilir. En temel nedeni sık sık emzirmektir. Emzirme esnasında bebekler hava yuttuğunda gaz sancısı yaşayabilir. Bebeklerde gaz sancısının nedenleri:

Bebeklerin belli bir yaşa kadar gelişmeleri devam eder bu süreçte de organlarının beklentinin altında çalışması oldukça normaldir. Anne sütü ile beslenen bebeklerin sindirim sistemlerinin gelişmemiş olması sindirim sisteminde gaz oluşumunu tetikler. Sindirim sisteminde oluşan gazın henüz gelişmemiş olan boşaltım sistemi tarafından da dışarıya atılamaması bebek için oldukça rahatsız edici gaz sancısı sorununa dönüşür.

Bebeklerde anne sütünden kaynaklı laktozun sindiriminde rol oynayan laktaz enzim düzeyinin düşük olmasıdır. Bu durumda sindirim yetersizliğini beraberinde getirir.

Bebeğin gaz oluşumunda oldukça etkili yöntemlerden biri de bebeğin beslenme ve ağlamalarında yutulan havanın sindirim sistemlerinde hava kabarcıklarına dönüşmesidir. Oluşan bu gaz bağırsaklarda birikerek gerginlik ve basınç oluşturur. Bu da bebeklerde ağrılara neden olur, şiddetli ağlamaların ve uykusuzluğun da sebebidir.

Bebeklerde gaz sancısı belirtileri nelerdir?

Bebeklerde gaz nedeniyle şiddetli ağlamalar olur. Bu durumda bebek ağlarken dizlerini karnına doğru çekmeye çalışır. Bu bebeğin her ağlamasının nedenini gaz sancısı yapmaz, düzelmeyen durumlarda bebek ilk olarak doktora götürülüp muayene ettirilmelidir. Bebeklerle gaz sancısı belirtileri genellikle şu şekilde seyreder:

Uzun süreli ve şiddetli ağlıyorsa

Ağlarken dizlerini karnına doğru çekiyorsa

Huzursuz ve huysuz görünüyorsa

Beslenmede ve uyumada sorun yaşıyorsa

Yemek yedikten sonra rahatsız görünüyorsa

Karnı olduğuna göre daha şişkin gözüküyorsa

Bebeğiniz bu sorunları yaşıyorsa gaz sancısı yaşıyor olabilir. Bu belirtiler yaşanıyorsa ilk olarak durumun ciddileşmemesi ve yanlış tanı konulmaması için bebek en yakın sağlık kuruluşuna götürülmelidir.

Bebeklerin beslenme şekillerinden kaynaklı olan gaz sancılarını geçirmek oldukça kolaydır. Sindirim sistemini ve boşaltım sistemini rahatlatarak bebeklerinizin sancılarını azaltabilir ve gaz çıkarmalarına yardımcı olabilirsiniz. Bu yöntemlerin yanında şu yollar da izlenebilir:

Bebeğinizi kundak yapın. Kundak yapılan bebek kendini anne karnında hissederek rahatlamaya başlar.

Bebeğinizi kucağınıza alarak sallamaya başlayın, bebeğinizi kundak yaparak da kucağa alıp rahatlamasına yardımcı olunabilir.

Beslenme sonrasında bebeklerinizin sık sık mide gazını çıkarın.

Bebeğinize beslenme sonrası masaj yapın.

Bebeğinizi gün içerisinde sıkça hareket egzersizleri yaptırın.

Bebeklerde gaz sancısı ne zaman geçer?

Bebeklerdeki gaz sancıları genellikle doğumdan sonra 2-3. haftada başlar ve giderek artmaya devam eder. Pek çok bebekte sindirim sistemlerinin ve boşaltım sistemlerinin gelişimiyle 3. veya 4. haftada kendiliğinden geçmeye başlar. Ama bazı istisnai durumlarda da daha uzun sürebilir. Bu durumda da bebeğinizin doktor kontrollerini aksatmamak gerekir.

Bebeklerde karın şişliği için ne yapılır?

Bebeklerde gaz sorununun olduğunu açıkça belli eden belirtilerden biri de karnın şiş olma durumudur. Bebekler gaz sancısından dolayı dizlerini karnına doğru çeker ve ellerini yumru şeklinde sıkmaya başlar. Bebeğinizin gazını çıkarmak ve karın şişliğini azaltmak için çeşitli yöntemler vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

Banyo sırasında ya da emzirme zamanından yarım saat önce bebek yağını ya da zeytinyağını elinize dökerek bebeğinizin karnına yavaşça masajlar yapın. Parmaklarınızla bebeğin karnına saat yönünde daireler çizin. Ardından belini iki taraftan ellerinizle kavrayıp baş parmaklarınızla nazikçe aşağı doğru çektirin. Bu masajı bebeğiniz giysili olduğu zamanda yapabilirsiniz ama çıplak ten üzerinde daha etkili olacaktır.

Emzirme/beslenme sonrasında bebeğin karın kısmına hafif baskı yapacak şekilde kucağınıza alın, bebeğin çenesini omzunuza yaslayarak bebeğin sırtını ovun. Ancak mide üzerine fazla baskı yaparsanız kusabilir bu nedenle fazla baskı yapmaktan kaçının.

Bebeğin karnı bir bacağının üzerine denk gelecek şekilde yatırıp sırtını ovalayabilirsiniz.

Birçok yöntemin dışında bebeğinizin karnının şiş olması başka nedenlerden dolayı da olabilir bu yüzden aşırı şişkinlik durumunda bebeğinizi doktora götürüp muayene ettirin. Bebeklerde gaz sancısına kesin çözüm yolu bulmak zordur. Her bebeğin uygulamalara tepkisi farklı olabileceği gibi gaz sancısının nedenleri de bebekten bebeğe göre değişebilir. Bebeklerin vücut sistemleri gelişmemiş olduğu için ebeveynler bu tür sorunlarla sık sık karşılaşmaktadır. Kesin bir çözüm yolu olmamakla birlikte gaz sancısını azaltmak için pek çok farklı yöntem vardır. Gaz sancılarını önlemede bazı konulara dikkat ederek bebeklerde gaz sancısına kesin çözüm bulunabilir:

Bebeği mümkünse sadece anne sütü ile beslemek.

Bebeği biberonu emerken boşluk kalmak şekilde tutmak ve doğru biberon tercihi yapmak.

Bebeği gereğinden fazla beslememek.

Bebeğin sıcak ve aşırı soğuk ortamlarda bulunmasını engellemek.

Çok dar kıyafetler giydirmemek.

Her emzirmeden sonra gazını çıkarmak.

Bebeklerde gaz sancısı için bitkisel çözümler nelerdir?

Bebeklerde gaz sancısı için bitkisel çözümler de bulunur. Yapılan vücut masajları ya da egzersizleri yeterli gelmiyorsa gaz sancısı için hem anne hem de bebe için bitkisel çözümlere ve doğal yöntemlere başvurulabilir. Emziren anneler fasulye, soğan, brokoli gibi gaz yapan yiyeceklerden uzak durmalılardır.

Normal şartlar altında bebeklerin ilk 6 ay anne sütü dışında herhamgi bir gıda tüketmemeleri gerekir. Ancak bazı durumlarda örneğin gaz sancısı gibi durumlarda bitkisel çaylardan yararlanılabilir. Bitkisel çay tüketiminde dikkat edilmesi gereken şey bebeğie bir iki çay kaşığından fazla içirmemektir. Dereotu, papatya, zencefil, kimyon ve anason gibi çeşitli doğal bitki çayları da bebeklere çay kaşığı yolu ile verilebilir. Bebeğin gaz sancısına iyi gelir ve ağrılarını azaltır. Sindirim ve boşaltım sistemini rahatlatarak bebeğin kolay gaz çıkarmasında etkili olur.

Gaz sancısına iyi gelen İbrahim Saraçoğlu kürü tarifi nedir?

Gaz sancısına iyi gelen İbrahim Saraçoğlu kürü tarifi için gerekli malzemeler:

1 su bardağı su

1 çay kaşığı toz kimyon

2 çay kaşığı toz kaşığı şeker

İlk olarak bir su bardağı suyu bir demliğe alın, ardından demlikte bulunan su kaynamaya başlayınca içerisine 1 çay kaşığı toz kimyonu ekleyin. Su bir kere kaynayana kadar bekletin. Su kaynadıktan sonra ocaktan alıp bir bez ya da tülbent yardımıyla suyu süzerek bir bardağa aktarın. Süzdüğümüz bir bardak sıcak karışımı ılıyana kadar bekletin. Ilıyan karışımı tatlandırmak için içerisine 2 çay kaşığı şekeri elleyin. Hazır olan karışımı 1 çay kaşığı olacak şekilde bebeğe içirebilirsiniz. Bu karışımı gün içerisinde belli aralıklarla bebekler içebilir bir anda içmeleri onları rahatsız edebilir. Bebeğinizin alerjik reaksiyon göstermesi ve ters bir tepki vermesine karşılık bir sağlık uzmanına danışılması daha iyi olacaktır.



