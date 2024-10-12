Karısının arabasının bagajına saklandı... Eşini sevgilisiyle yakalayınca öfkeden deliye döndü: İkisini de bıçaklayarak öldürdü

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Bangkok şehrinin Thawi Watthana bölgesinde korkunç bir olay yaşandı. Eşinin kendisini aldattığından şüphelenen 42 yaşındaki yasak aşkı ortaya çıkartmak için karısının arabasının bagajına saklandı. Kadın hiçbir şeyden habersiz bir restoranda sevgilisiyle buluşmak için yola çıktı.

"BU BİR AİLE MESELESİ"

Karısının sevgilisiyle buluştuğunu gören 42 yaşındaki adam eşine ve onun sevgilisine bıçakla saldırdı. Olayın görgü tanığı olan 35 yaşındaki Ratchanee isimli bir kadın üç kişinin sokak ortasında tartıştığını gördüğünü ve kimsenin yardım etmeye cesaret edemediğini söyleyerek, "Adam sürekli 'Bu bir aile meselesi. Herkes uzak dursun' diye bağırıyordu. Kimse bir şey yapamadı" dedi.

CANSIZ BEDENLERİ ARABADA BULUNDU

Olay yerine polis ekipleri geldiğinde aracın içinde bir kadın ve bir adam ait cansız bedenleri buldu. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği belirtildi.