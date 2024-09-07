Karısının dövmesinden ihaneti aldı! Arkadaşıyla eşinin yasak aşkını böyle çözdü... "Eşimin yeni dövmesini gördükten sonra ikna oldum"

Reddit'te paylaşım yapan ismini açıklamak istemeyen bir kullanıcı, karısının yeni bir dövme yaptırmasının onun sadakatsizliğini ortaya çıkarttığını iddia etti. Paylaşımında vücut sanatına karşı olmadığını ve kendisinin de birkaç dövmesi bulunduğunu dile getiren adam, "Karım dövme yaptırma konusunda hiç hevesli değildi. Benim arkadaşımla eşleşen Pokemon dövmeleri yaptırmıştı. Team Rocket'tan Jessie ve James'ti. İkisi de anime veya video oyunu insanı değil, ama görünüşe göre ikisi de cumartesi sabahı altıda kalkıp erken sabah çizgi filmlerini izlemenin güzel anılarını yaşıyorlardı ve nostalji olsun diye dövme yaptırmaya karar verdiler" diye konuştu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü adama hak verdiklerini dile getirerek kadının biriyle eşleşen dövme yaptırmasının, özellikle de kendi kocasıyla aynı şeyi yapmamışken, tehlikeli olduğunu ileri sürdüler.