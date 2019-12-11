Karlı havada da güneş koruyucu kullanın

Uzmanlara göre kış aylarında cilt bakımı daha büyük önem kazanıyor. Soğuk, sert rüzgar ve kirli havaya maruz kalan cilt, kuruyup nemini kaybediyor. Liv Hospital Samsun Dermatoloji Uzmanı Dr. Serra Hande Öcal, kış aylarında cilt bakımının nasıl yapılması gerektiği konularında bilgiler verdi. Dr. Öcal, “Kış aylarında da güneş koruması devam ettirilmelidir. Özellikle karda, yansımanın etkisiyle, yüksek yerlerde güneşin etkisi artmaktadır. Bu nedenle leke problemi olan kişilerin SPF 15-30 arası sprey, krem veya losyon formlarındaki koruyuculardan kullanmalarında fayda var” dedi.

KIŞIN SU İÇMEYİ UNUTMAYIN

Uzm. Dr. Serra Hande Öcal, kış aylarında özellikle su tüketimine ve beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, “Yaz aylarına göre daha az su ihtiyacımız olduğunu hissetsek de soğuk ve kuru hava nedeniyle vücut su kaybına uğrar ve terleme de azaldığı için cildimizin nemini kaybetmesine neden olur. Bu nedenle genel vücut sağlığımız ve cildimiz için her mevsim bol su tüketmeliyiz. Canlı ve ışıldayan bir cilt sağlıklı bedenin yansımasıdır. Kış aylarında cildimizi zararlı etkenlerden korumak için bol bol meyve ve sebze yemeliyiz. Meyve ve sebzeler, serbest radikallerin neden olduğu hasarlara karşı cildi koruyan güçlü antioksidanlar içerir. A, C, E vitaminleri, çinko, bakır, demir, selenyum alımı yanında zayıflama diyetlerinin abartılmaması ve yağ, karbonhidrat kısıtlamasının dozunda yapılması saç, deri sağlığı ve güçlü bir bağışıklık sistemi için önemlidir” diye konuştu.