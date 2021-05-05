HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Karnabahar taşıyan TIR'da 1 milyon euroluk marihuana ele geçirildi

Karnabahar taşıyan TIR'da 1 milyon euroluk marihuana ele geçirildi

05.05.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya'ya İspanya'dan karnabahar getiren bir TIR'da, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon euro (4.5 milyon zloti) olan mariuahana ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 TIR şoförü ile nakliye firmasının sahibinin tutuklanmasına karar verildi.

Karnabahar taşıyan TIR'da 1 milyon euroluk marihuana ele geçirildi

Polonya'ya karayoluyla uyuşturucu madde sokulacağı ihbarını alan Polonya polisi yaptığı araştırma neticesinde, uyuşturucunun Almanya-Polonya sınırı üzerinden TIR aracılığıyla getirileceğini belirledi. Jedrzychowice-Ludwigsdorf sınır kapısından Polonya'ya giriş yapan TIR'ı takibe alan Polis Merkez Soruşturma Bürosu (CBSP) yetkilileri, Jedrzychowice köyü yakınlarındaki bir park alanında TIR'ı durdurdu. Yapılan ilk incelemede TIR şoförleri İspanya'dan 16 ton karnabahar getirdiklerini belirtirken, TIR'da arama yapmak için narkotik köpekleri devreye sokuldu. Köpeklerin tepki vermesi üzerine ise TIR, gümrük sahasına çekilerek X-ray cihazına sokuldu. Burada yapılan detaylı aramada TIR'ın dorsesinde karnabahar kasalarının altındaki zeminin özel olarak yapılmış döşemeyle kapatıldığı belirlendi.

TIR'daki karnabaharların boşaltılmasından sonra özel bölmeyi açan görevliler, paketler halinde hazırlanmış 154 kilogram marihuana ele geçirdi. Piyasa değerinin 4.5 milyon zloti (yaklaşık 1 milyon euro) olduğu belirtilen uyuşturucuya polis tarafından el konuldu. TIR'ı İspanya'dan Polonya'ya kadar dönüşümlü olarak kullanan 2 TIR şoförü ile nakliye firmasının sahibi ise gözaltına alındı. Şüpheliler daha sonra çıkarıldıkları mahkemede uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMükemmel aşk strese sokuyorMükemmel aşk strese sokuyor
İran'ın propaganda videosunda 'ABD Kongre Binası' havaya uçurulduİran'ın propaganda videosunda 'ABD Kongre Binası' havaya uçuruldu
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
İspanya Polonya

En Çok Okunan Haberler

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

TCMB yıl sonu beklenti anketini açıkladı

TCMB yıl sonu beklenti anketini açıkladı

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge! İzinli sayılacaklar

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge! İzinli sayılacaklar

Hafta sonu dünyaya düşecek! ABD takipte

Hafta sonu dünyaya düşecek! ABD takipte

3'üncü doz yerli aşıyla yapılacak

3'üncü doz yerli aşıyla yapılacak

Film sahnelerini aratmayan rehine operasyonu

Film sahnelerini aratmayan rehine operasyonu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İmzalar atıldı! İmamoğlu 'müjde' olarak duyurdu

İmzalar atıldı! İmamoğlu 'müjde' olarak duyurdu

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.