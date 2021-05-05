Karnabahar taşıyan TIR'da 1 milyon euroluk marihuana ele geçirildi

Polonya'ya karayoluyla uyuşturucu madde sokulacağı ihbarını alan Polonya polisi yaptığı araştırma neticesinde, uyuşturucunun Almanya-Polonya sınırı üzerinden TIR aracılığıyla getirileceğini belirledi. Jedrzychowice-Ludwigsdorf sınır kapısından Polonya'ya giriş yapan TIR'ı takibe alan Polis Merkez Soruşturma Bürosu (CBSP) yetkilileri, Jedrzychowice köyü yakınlarındaki bir park alanında TIR'ı durdurdu. Yapılan ilk incelemede TIR şoförleri İspanya'dan 16 ton karnabahar getirdiklerini belirtirken, TIR'da arama yapmak için narkotik köpekleri devreye sokuldu. Köpeklerin tepki vermesi üzerine ise TIR, gümrük sahasına çekilerek X-ray cihazına sokuldu. Burada yapılan detaylı aramada TIR'ın dorsesinde karnabahar kasalarının altındaki zeminin özel olarak yapılmış döşemeyle kapatıldığı belirlendi.

TIR'daki karnabaharların boşaltılmasından sonra özel bölmeyi açan görevliler, paketler halinde hazırlanmış 154 kilogram marihuana ele geçirdi. Piyasa değerinin 4.5 milyon zloti (yaklaşık 1 milyon euro) olduğu belirtilen uyuşturucuya polis tarafından el konuldu. TIR'ı İspanya'dan Polonya'ya kadar dönüşümlü olarak kullanan 2 TIR şoförü ile nakliye firmasının sahibi ise gözaltına alındı. Şüpheliler daha sonra çıkarıldıkları mahkemede uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

