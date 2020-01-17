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  4. Karne ve takdir belgeleriyle şehit babalarının mezarını ziyaret ettiler

Karne ve takdir belgeleriyle şehit babalarının mezarını ziyaret ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 15:34 | Son Güncelleme

Karne ve takdir belgeleriyle şehit babalarının mezarını ziyaret ettiler

ŞIRNAK/SİİRT (AA) - Şırnak ve Siirt'te karne alan şehit çocukları, şehit babalarının mezarını ziyaret etti.

Şırnak'ta 12 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan güvenlik korucusu Abdurrahman Avcı'nın Nazmiye Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan kızı Zeynep Avcı, karne ve takdir belgesi almanın sevincini yaşadı.

Karnesini aldıktan sonra Yeşilyurt Mahallesi mezarlığında şehit babasının kabrini ağabeyi Metehan ile ziyaret eden Avcı, babasız üçüncü yılını geçirmenin hüznünü yaşadığını söyledi.

"Babamın tek hayali bizi okutmaktı, güzel bir yere gelmemizdi." diyen Avcı, şöyle konuştu:

"Takdir belgesi aldım. Sevincimi şehit babamla paylaşmak istedim. Babam hep iyi bir yere gelmemiz konusunda kardeşlerimle beraber bizi tembihliyordu. İnşallah liseden sonra iyi bir üniversite kazanıp ona layık bir evlat olacağım."

Metehan Avcı da evin tek erkek çocuğu olduğunu, üç kardeşinin eğitimiyle ilgilendiğini dile getirdi.

Avcı, "Babam eğitime çok önem veriyordu. Babamıza layık evlatlar olup vatana millete hayırlı evlatlar olmak için çalışacağım." dedi.

- Siirt

Siirt'te de PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda babalarını kaybeden ve yetim kalan çocuklar, karnelerini alır almaz babalarının metfun olduğu şehitliğe koştu.

Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine 30 Mart 2018'de PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan 6 güvenlik korucusunun çocukları Ekmekçiler İlk ve Ortaokulunda karnelerini aldı.

39 çocuğun yetim kaldığı hain saldırıda hayatını kaybedenlerin evlatları, öğretmen ve yakınlarıyla babalarının mezarını ziyaret etti.

Saldırıda kuzeni Abdullah Yüztaş'ı şehit veren köy muhtarı Abdullah Yüztaş, bugüne kadar vatan savunmasında köylerinden 13 kişinin şehit olduğunu söyledi.

Hayatını kaybedenlerin hepsinin akraba olduğunu anlatan Yüztaş, şöyle devam etti:

"Çocuklar ara tatile girerken karnelerini alarak babalarının mezarını ziyaret etti. PKK terör örgütü, 'Biz Kürtleri temsil ediyoruz.' diyor. Kesinlikle böyle bir şey yok. PKK dış güçlerin maşasıdır. Kürtleri temsil edemez, gerçek Kürt biziz. Vatanının savunan her karışı için mücadele eden gerçek Kürtler biziz. Terör örgütü PKK bizden ne kadar birini öldürse karşısında 6-7 düşman kazanıyor. Bu çocukların her biri terör örgütünün karşısında babaları gibi toprakları için vatanı için bayrağı için canını vermeye hazırdır."

Şehit güvenlik korucusu Nevzat Gökçe'nin babası Yahya Gökçe de 24 yıl korucu başı olarak görev yaptığını, oğlunun da güvenlik korucusu olarak vatanına hizmet ettiğini aktardı.

Gökçe, vatan için değil bir, bin can vermeye hazır olduklarını belirterek, "Şehitlerin çocukları mezara gelerek kimisi takdir kimisi teşekkür belgelerini babalarına armağan ettiler. Çoğu 'Ben subay ve öğretmen olmak istiyorum.' diyor. Terör örgütü Kürtlerin temsilcisi değil Amerika uşağıdır. Bunlardan Kürt olmaz. Canımızı vatan için feda etmeye hazırım." ifadesini kullandı.

Şehidin oğlu Muhammet Gökçe ise, "Babamı çok özledim. Teşekkür belgemi çok özlediğimiz babama hediye ediyorum." diye konuştu.

Şehit Mehmet Oktay'ın kızı Kader Oktay da karnesini babasının mezarına getirdiğini ifade ederek, "Takdir belgemi babama armağan ediyorum. Onu çok özledim. Büyüyünce öğretmen olacağım." dedi.

Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce 30 Mart 2018'de gerçekleştirilen saldırıda güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt, Nevzat Gökçe ve Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut şehit olmuş, 3 güvenlik korucusu ve 3 asker yaralanmıştı.

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