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Kars, Kastamonu ve Kayseri'de bayram namazı saat kaçta? İşte 2022 Diyanet'e göre Kurban Bayramı namazı saatleri

07.07.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram namazı saatleri, Kars, Kastamonu ve Kayseri'de yaşayan binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. 2022 Kurban Bayramı namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il şeklinde yayımlandı. Kars, Kastamonu ve Kayseri'de ikamet eden birçok vatandaş ise, 'Bayram namazı saat kaçta?' sorusunu internet üzerinden sorgulamaya başladı. Peki, Kars, Kastamonu ve Kayseri'de bayram namazı saat kaçta? İşte 2022 Diyanet'e göre Kurban Bayramı namazı saatleri.

Kars, Kastamonu ve Kayseri'de bayram namazı saat kaçta? İşte 2022 Diyanet'e göre Kurban Bayramı namazı saatleri

Bayram namazı saatleri, Türkiye'nin birçok farklı ilinde yaşayan vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Kars, Kastamonu ve Kayseri'de bayram namazı saat kaçta? sorusunun yanıtı ise bu illerde yaşamakta olan vatandaşların sorguladığı konular arasında yer almaya başladı. Peki, Kars, Kastamonu ve Kayseri'de bayram namazı saat kaçta? İşte 2022 Diyanet'e göre Kurban Bayramı namazı saatleri.

KARS'TA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kars'ta bayram namazının saat kaçta kılınacağı, Diyanet tarafından yayımlanan il il bayram namazı takvimiyle birlikte belli oldu. Buan göre, Kars'ta bayram namazı saat 05.20'de kılınacak.

KASTAMONU'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kastamonu'da bayram namazı saatleri açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 Kurban Bayramı namazı saatleriyle birlikte Kastamonu'da bayram namazı saat 05.55'de kılınacak.

KAYSERİ'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kayseri'de bayram namazı saati belli oldu. Kayseri'de ikamet eden vatandaşlar 9 Temmuz Cumartesi günü saat 05.55'de bayram namazını kılacak.

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