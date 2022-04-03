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Kars, Kastamonu ve Kayseri sahur vakti ne zaman? Kars, Kastamonu ve Kayseri iftar vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri!

03.04.2022 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı sebebiyle Kars, Kastamonu ve Kayseri'nin iftar ve sahur vakitlerinin ne zaman olduğu merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı iftar, imsak ve sahur saatleri bilgisini paylaştı. Peki Kars, Kastamonu ve Kayseri sahur vakti ne zaman? Kars, Kastamonu ve Kayseri iftar vakti ne zaman? İşte 2022 Ramazan ayı iftar ve sahur vakitleri...

Kars, Kastamonu ve Kayseri sahur vakti ne zaman? Kars, Kastamonu ve Kayseri iftar vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri!

Ramazan ayı dolayısıyla Kars, Kastamonu ve Kayseri'de ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi paylaşıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı 1 Mayıs'ta sona erecek. Peki Kars, Kastamonu ve Kayseri'de sahur vakti ne zaman? Detaylar haberimizde...

KARS, KASTAMONU VE KAYSERİ'DE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Kars, Kastamonu ve Kayseri'de ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapıldı. Ramazan ayının son iftarı 1 Mayıs'ta yapılacak.

KARS 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

KASTAMONU 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

KAYSERİ 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:

ramaza

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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Anahtar Kelimeler:
Kars Kastamonu Kayseri Ramazan iftar
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