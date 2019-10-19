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Kars Lojistik Merkez’in yüzde 80’i tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 13:40 | Son Güncelleme

Temeli 7 Nisan 2017 tarihinde dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından atılan ve 400 bin metrekarelik alana kurulan Kars Lojistik Merkez’in yüzde 80’i tamamlandı.

Temeli 7 Nisan 2017 tarihinde dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından atılan ve 400 bin metrekarelik alana kurulan Kars Lojistik Merkez’in yüzde 80’i tamamlandı. Merkezin 2020 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor.
Kars’ta, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yanındaki 400 bin metrekarelik alanda kurulan Lojistik Merkez’de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kars Valisi Türker Öksüz, AK Parti milletvekilleri Ahmet Arslan ile Prof. Dr. Yunus Kılıç ve beraberindekilerle birlikte Lojistik Merkez inşaatında incelemelerde bulundu. Heyet, Demiryolları Genel Müdürü Yardımcısı İsmet Çağlar’dan bilgiler aldı.
Dünya projesi olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nın hizmete geçmesiyle birlikte daha da önemli hale gelen Kars Lojistik Merkez’de işin yüzde 80’inin tamamlandığını ifade eden AK Parti Milletvekili Ahmet Arslan, “İş yaklaşık yüzde 80’i bitmiş durumda. 400 bin metrekarelik alanda 318 bin metrekaresi aktif kullanılmak üzere işin yüzde 80’i bitmiş ve inşallah önümüzdeki yıl Temmuz ayında Kars Lojistik Merkezi tamamen bitmiş, lojistik olarak ülkemizin, dünyanın hizmetine girmiş olacak. Özellikle şunu belirtmek isterim ki; bulunduğumuz rampada Avrupa standardında yükleri getiren trenler bu rampada yine Sovyetler Birliği’nden kalma daha geniş standartlı raya yükleri aktarabilecek, yükler böylece Çin’e kadar gidebileceği gibi Avrupa’ya, Londra’ya kadar gidebilir hale gelecek. Lojistik Merkez’in böyle bir fonksiyonu var” dedi.

“Lojistik Merkez’de 19 ayrı hat olacak”
Lojistik Merkez’de rayların döşendiğine dikkat çeken Milletvekili Ahmet Arslan, “Bütün bu işlemler yapılırken tam 19 ayrı hat olacak burada, bulunduğumuz yerin sağında 10 tane hat, sol tarafta 6 tane hat olmak üzere, yine çimento fabrikasına bağlantı sağlamak üzere 1 hat daha olacak, yine ana hattımıza yani Kars-Erzurum istikametine giden ana hatta iltisak hattı ile bağlantı hattını ki birlikte gördük, 6 kilometreden fazla 6 bin 200 metrelik o hatta bitmiş durumda, rayları döşenmiş tren gelebilir hale gelmiş durumda. Toplamda 19 ayrı hattın olduğu 400 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Burada 80 bin metrekarelik konteyner stok sahası olacak. Bunun anlamı şu; konteynerlerin içindeki yükler trenlerle buraya gelecek, burada aktarması yapılacak ve buradan tekrar tren yoluyla devam etmek üzere olanlar Avrupa standardındaki trenlerle aktarılacak, bu coğrafya üzerinden Karadeniz’e, Nahcivan’a, İran’a, Irak’a, Suriye’ye gidecek yükleri ise Kars’tan karayoluyla bu sefer başka yerlere gönderilecek. Böyle önemli bir fonksiyon üstlenmiş olacak” diye konuştu.

“Kars’ın tarihini de, talihini de değiştirecek”
Merkezin hizmete girmesiyle birlikte Kars’ın tarihinin de, talihinin de değişeceğine belirten Arslan, “Bu Lojistik Merkez Kars’ın tarihini de, talihini de değiştirmiş olacak. Tarihini değiştirecek. Zira İpek Yolu üzerindeki Kars, demir İpek Yolu’nun merkezi haline gelecek. Bunu çok çok önemsiyoruz. Talihini değiştirecek birçok insan iş imkanı burada yatırım yapılması, sanayinin gelişmesi anlamında Kars’a katkı sunacak böyle ekonomik olarak, istihdam olarak inşallah talihini değiştirecek. Bu projesi çok çok önemsiyoruz. Elbette ki Kars turizm kenti, tarım ve hayvancılık kenti, bunlardan vaz geçmemiz mümkün değil. Bunlarsız olmaz. Ama en bunlar kadar önemli bu Lojistik Merkezi ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi inşallah Kars’a çok ciddi değer katacak, çok ciddi katma değer oluşturacak” şeklinde konuştu.
Kars Valisi Türker Öksüz, Lojistik Merkez’in Kars’a önemli katkı sağlayacağını kaydetti. Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç ise Lojistik Merkez’in yapılmadığını iddia edenleri Lojistik Merkez’i görmeye davet etti.
Vali Türker Öksüz, milletvekilleri Arslan ve Kılıç ile beraberindekiler bir süre inşaat alanında incelemelerde bulundu. Çalışmaları yerinde gören Öksüz ve beraberindekiler incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı.

Kars Lojistik Merkez’in yüzde 80’i tamamlandı

Kars Lojistik Merkez’in yüzde 80’i tamamlandı

Kars Lojistik Merkez’in yüzde 80’i tamamlandı

Kars Lojistik Merkez’in yüzde 80’i tamamlandı

Kars Lojistik Merkez’in yüzde 80’i tamamlandı

Kars Lojistik Merkez’in yüzde 80’i tamamlandı

Kars Lojistik Merkez’in yüzde 80’i tamamlandı

Kars Lojistik Merkez’in yüzde 80’i tamamlandı

Kars Lojistik Merkez’in yüzde 80’i tamamlandı

Kars Lojistik Merkez’in yüzde 80’i tamamlandı

Kars Lojistik Merkez’in yüzde 80’i tamamlandı

Kars Lojistik Merkez’in yüzde 80’i tamamlandı

Kars Lojistik Merkez’in yüzde 80’i tamamlandı

Kars Lojistik Merkez’in yüzde 80’i tamamlandı

Kars Lojistik Merkez’in yüzde 80’i tamamlandı

Kars Lojistik Merkez’in yüzde 80’i tamamlandı

Kars Lojistik Merkez’in yüzde 80’i tamamlandı

Kars Lojistik Merkez’in yüzde 80’i tamamlandı

Kars Lojistik Merkez’in yüzde 80’i tamamlandı

Kars Lojistik Merkez’in yüzde 80’i tamamlandı

Kars Lojistik Merkez’in yüzde 80’i tamamlandı
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