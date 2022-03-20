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Kars Valisi Türker Öksüz'den uyarı: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın

20.03.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, kentte etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları çağrısı yaptı. Vali Öksüz, "Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması, zorunlu haller dışında ikametlerinden ayrılmamaları gerekiyor" dedi.

Kars Valisi Türker Öksüz'den uyarı: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Öksüz'ün başkanlığında yapılan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, Kars'ta ve bölgede devam eden yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için uygulanan ve alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Toplantıda, Kars Belediyesi, İl Özel İdaresi, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve ilgili kurumlar tarafından yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Vali Öksüz, toplantıda yaptığı konuşmada, bölgede kar ve tipinin etkili olduğunu ifade ederek, "Birkaç gündür ilimizde devam eden yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için ilgili kurumlarımız koordinasyon halinde sahada 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. Meydana gelebilecek, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması, zorunlu haller dışında ikametlerinden ayrılmamaları gerekiyor." ifadesini kullandı.

Vatandaşların meydana gelebilecek soba zehirlenmelerine karşı da dikkatli ve tedbirli olması gerektiğinin altını çizen Öksüz, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını, trafiğe çıkılmasının gerekli olduğu acil durumlarda ise araçlarda mutlaka zincir, takoz ve çekme halatı gibi gerekli teçhizatın bulundurulmasını, trafik işaretlerine ve görevlilerin uyarılarına uyulmasını istedi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Kars
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