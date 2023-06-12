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Karşı taaruza geçmişlerdi... Ukrayna kritik bölgeleri geri alıyor!

12.06.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş 1,5 yılı geride bıraktı. Dün Ukrayna'nın ilk defa karşı saldırıya geçtiği açıklanmıştı. Açıklama ardından Ukrayna kritik bölgeleri Rusya'dan geri aldı.

Karşı taaruza geçmişlerdi... Ukrayna kritik bölgeleri geri alıyor!

Aylardan beri süren Ukrayna-Rusya savaşında ezberbozan gelişmeler yaşanıyor. Savaşın başından beri savunma yapan Ukrayna ilk kez karşı taaruza geçtiğini açıkladı. Karşı taaruz açıklaması akabinde Ukrayna birlikleri kritik bölgelerdeki ilerleyişine başladı. Son olarak, Donetsk bölgesindeki köyleri geri aldığını iddia eden Ukrayna birlikleri bayraklarını göndere çekti.

Rusya, Ukrayna'nın iddia ettiği kazanımları reddetti.

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UKRAYNA BAYRAĞI BİNAYA ASILDI

Ukrayna birlikleri ülkenin güneydoğusundaki Donetsk'te, üç köyü geri aldığını iddia etti. Blahodatne isimli köyde Ukrayna askerlerinin bombalanmış bir binaya Ukrayna bayrağı astığı anlar kaydedildi.

Ukrayna'nın askeri sözcüsü Valeriy Shershen olayla ilgili televizyonda yaptığı bir açıklamada, "Karşı saldırı eylemlerinin ilk sonuçlarını görüyoruz" dedi.

Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Maliar ise 300 ila 1500 metre arasında ilerleme kaydettiklerini ifade ederek, "Ukrayna güçleri güneydeki bir köy olan Makarivka'yı geri aldı" dedi. Maliar sözlerine, "Kuvvetlerimizin savunmada olduğu yönlerde hiçbir mevzi kaybı olmadı" diye devam etti.

ZELENSKIY'DEN UKRAYNA ASKERLERİNE ÖVGÜ

Ukrayna cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, her gece rutin olarak gerçekleştirdiği video konuşmasında Ukrayna birliklerini övdü, ancak çatışmanın bildirildiği belirli alanlara atıfta bulunmadı.

Zelenskiy doğu ve güneydeki çatışmaları kastettiği konuşmasında, "Tabii ki, bugün için askerlerimize minnettarım" dedi.

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UKRAYNA TARAFINDAN KARARLI AÇIKLAMA: "DAHA DA İLERLEYECEĞİZ"

Jaeger Tugayı sözcüsü Myroslav Semeniuk, Donetsk ve Zaporizhia bölgelerinin sınırındaki Blahodatne'de, Ukrayna birliklerinin altı Rus askerini yakaladığını ifade etti.

Semeniuk açıklamasında Urozhayne köyünü de geri alacaklarını ifade ederek, "Düşman bizi bombalamaya devam ediyor ama bu bizi durduramayacak. Urozhayne'den sonra daha güneye ilerleyeceğiz" dedi.

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RUS KAYNAKLARI UKRAYNA OPERASYONLARINI 'BAŞARISIZ' GÖSTERİYOR İDDİALARI

Pazar günü Rusya savunma bakanlığı, bölgedeki Ukrayna saldırılarını püskürttüğünü iddia etti. Açıklamada, Ukrayna'nın son 24 saat içinde cephe hattının güney Donetsk ve Zaporijya eksenlerine yönelik saldırı operasyonları girişimlerinin "başarısız" olduğu belirtildi.

Zaporijya bölgesinde Ruslar tarafından görevlendirilen bir yetkili olan Vladimir Rogov, Blahodatne ve bölgedeki diğer iki köyün kontrol açısından "gri bölge" olduğunda ısrar etti.

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada ise Blahodatne'nin geri alındığı ifade edilmişti.

KRİTİK BAKHMUT BÖLGESİNDE UKRAYNA İLERLEMESİ

Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Maliar yaptığı açıklamada, Ukrayna kuvvetlerinin doğuda harap olmuş Bakhmut kenti yakınlarında saldırı operasyonlarını sürdürdüğünü ve Berkhivka Rezervuarı yakınlarında 250 metre ilerlediğini ifade etti.

Rusya, Rusya'nın Şubat 2022'deki geniş kapsamlı işgalinden bu yana en kanlı ve en uzun savaşın ardından geçen ay Bakhmut şehrini ele geçirdiğini söylemişti.

Ancak Kiev, şehrin bir kısmında yeniden ilerleme kaydettiğini ifade etti.

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Rusya Ukrayna zelenskiy

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