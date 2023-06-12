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  4. İstanbul için dikkat çeken Tevfik Göksu iddiası! 'Adaylığı istiyorum' dedi, Erdoğan talimat verdi

İstanbul için dikkat çeken Tevfik Göksu iddiası! 'Adaylığı istiyorum' dedi, Erdoğan talimat verdi

12.06.2023 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şimdiden yerel seçim çalışmalarına başladı. Mart ayında yapılacak seçimler için parti yöneticilerine talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'nin elinde olan büyükşehirleri hedefine aldığı belirtildi. Şimdiden büyükşehirlerde aday belirleme çalışmalarına başlanırken, İstanbul için dikkat çeken 'aday olmak istiyorum' çıkışı geldi.

İstanbul için dikkat çeken Tevfik Göksu iddiası! 'Adaylığı istiyorum' dedi, Erdoğan talimat verdi

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin geride kalmasıyla gözler Mart ayında yapılacak yerel seçimlere çevrildi. Muhalefette yerel seçimler öncesi değişim rüzgarları esmeye başlarken, iktidar kanadı çalışmalara şimdiden başladı.

ERDOĞAN'DAN YEREL SEÇİM TALİMATI

Kulislerde konuşulanlara göre, büyükşehirler için partililerini harekete geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Herkes büyükşehirler için çalışacak. Muhalif seçmenlerin de kapısı çalınacak, seçmenin beklentileri tek tek sorulacak. Yerel seçimlerde kimse işi şansa bırakmayacak” talimatı verdi.

HEDEFTE BÜYÜKŞEHİRLER VAR

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere CHP'li büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerisinde kalması nedeniyle çalışmalara şimdiden hız verildi.

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ADAY ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Partide, daha şimdiden İstanbul ile birlikte Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve Mersin için de CHP’li başkanların karşısına “ilde sevilen, sözü geçen, her kesimi kucaklayabilecek, muhalif seçmene de hitap edebilecek bir belediye başkan adayı için çalışmaların başlandığı” ifade ediliyor.

İSTANBUL İÇİN 'TEVFİK GÖKSU' İDDİASI

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Öte yandan eski Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum’un adı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için AK Parti kulislerinde konuşulurken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun "AK Parti yöneticilerine İBB için adaylık istediğini ilettiği" ileri sürüldü.

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