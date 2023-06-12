Korkunç plan! Eski eşinin silikonlarını patlattı: 'Senin yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor'

İstanbul'da D.K, anlaşmazlık nedeniyle 10 yıllık eşinden boşandı. Boşandıktan sonra eski eşini arayan D.K. "Benim sevgilim var. Artık beni aramayı bırak. Senin yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor" ifadeleriyle karşılaştı. Duydukları sonrası korkunç bir plan yapan D.K., işinden dönen eski eşinin ağzını kapatarak soktuğu binada silikonlarını patlattı.

EŞİNİN GÖĞÜSLERİNE SİLİKON TAKTIRTTI

İstanbul'da, boşanan 3 çocuk sahibi D.K. (42) ile E.K. (41) arasında yaşanan akılalmaz olay iddiaya göre şöyle gelişti. D.K., evli olduğu dönemde daha güzel görünmesi için eşinin göğüslerine silikon taktırttı. D.K., bir süre sonra anlaşmazlık yaşadıkları gerekçesiyle 10 yıldır evli olduğu E.K.'den boşandı.

"SENİN YAPTIRDIĞIN GÖĞÜSLERE BAŞKASI DOKUNUYOR"

E.K. boşanmanın ardından kendisini arayan eski kocası D.K.'ya, "Benim sevgilim var. Artık beni aramayı bırak. Senin yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor" ifadelerinin yer aldığı mesajlar attı.

Bu ifadeler karşısında öfkelenen D.K., korkunç bir plan yaptı. Kağıthane'de 5 Haziran'da eski karısının yaşadığı apartmanın önünde beklemeye başlayan D.K., işten dönen E.K.'yı ağzını kapatarak binaya soktu.

SİLİKONLARINI PATLATTI

Elindeki delici bir cisimle E.K.'nın slikonlarını patlatan D.K. daha sonra kaçtı. 112 Acil Servisi'ni arayıp yardım isteyen Elif K., hastanede tedavi altına alındı.

Silikonları çıkarılan E.K., taburcu olduktan sonra eski kocası hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınan D.K., eski eşinin göğüslerindeki silikonu patlattığını itiraf etti. Eski eşinin kendisine "Senin yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor" şeklinde tahrik edici mesajlar attığı için olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre çocuklarının yalnız kalmaması için adli kontrol talebinde bulunan D.K., "Yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

