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Kars'ta büyükbaş hayvan hırsızlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 12:38 | Son Güncelleme

Kağızman ilçesinde bir ahırdan 5 büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde bir ahırdan büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 10 Ekim'de Akçay köyünde bir vatandaşa ait ahırda çalınan 5 büyükbaş hayvanın bulunması için çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucu hayvanları çaldıkları belirlenen 4 şüpheli, suçta kullanılan kamyonetle Iğdır'da, bir şüpheli de Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ekiplerin çalınan hayvanların bulunmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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