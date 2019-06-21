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Kars’ta yağmur 10 dakikada işyerlerini sular altında bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 16:31 | Son Güncelleme

Kars’ta sağanak yağış hayatı felç etti.

Kars’ta sağanak yağış hayatı felç etti. Yaklaşık 10 dakika yağan yağmur, Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan iş yerlerini sular atında bıraktı.
Kars’ta son günlerde etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sağanak yağışın etkili olduğu kentte sanayi bölgesinde bulunan iş yerlerinin içerisine su doldu. Caddelerin göle döndüğü bölgede vatandaşlar kendi imkanlarıyla iş yerlerine dolan suyu boşalttı.
Her yağmur yağdığında işyerlerine su dolduğunu ifade eden işyeri sahipleri, “10 dakika yağmur yağdı, sanayi komple göl oldu. Dükkanım su içerisinde kaldı. Malzemelerimiz hep suyun içerisinde, bu dükkanın haline bakın, böyle bir razalet olur mu? Su kanalları kapalı, sular işyerlerimize doluyor” diye şikeyette bulundular.
OSB’de kanalizasyon şebekelerinin tıkanırken, vaandaşlar iş makineleriyle iş yerlerine gelen suyun yönünü değiştirdi.
Sanayi bölgesinde bulunan araçların tamamı sular içerisinde kaldı. İşyeri sahipleri, sanayi sitesine yetkililerin duyarsız kaldığını ve her yağmur yağdığında sorun yaşadıklarını, yetkililerden sorunlarına çözüm bulmalarını istediler.
Öte yandan, Kars’ta 10 dakika yağan yağmur, hayatı durma noktasına getirdi. Yağmur özellikle OSB bölgesini vurdu. Yağışlı havanın aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Kars’ta yağmur 10 dakikada işyerlerini sular altında bıraktı

Kars’ta yağmur 10 dakikada işyerlerini sular altında bıraktı

Kars’ta yağmur 10 dakikada işyerlerini sular altında bıraktı

Kars’ta yağmur 10 dakikada işyerlerini sular altında bıraktı

Kars’ta yağmur 10 dakikada işyerlerini sular altında bıraktı

Kars’ta yağmur 10 dakikada işyerlerini sular altında bıraktı

Kars’ta yağmur 10 dakikada işyerlerini sular altında bıraktı

Kars’ta yağmur 10 dakikada işyerlerini sular altında bıraktı

Kars’ta yağmur 10 dakikada işyerlerini sular altında bıraktı

Kars’ta yağmur 10 dakikada işyerlerini sular altında bıraktı

Kars’ta yağmur 10 dakikada işyerlerini sular altında bıraktı

Kars’ta yağmur 10 dakikada işyerlerini sular altında bıraktı

Kars’ta yağmur 10 dakikada işyerlerini sular altında bıraktı
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