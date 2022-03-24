Kartal'da feci kaza! Taklalar atarak parçalanan araçtan yaralı kurtuldu

Kartal'da sahil yolundaki kaza, saat 02.30 sıralarında Turgut Özal Bulvarı'nda yaşandı. Burak Kurt (38) yönetimindeki otomobil, iddiaya göre aşır hız sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı ve ardından takla attı. Kazada otomobilin sürücüsü Burak Kurt otomobilde sıkıştı.

YARALI OLARAK KURTARILDI

Yaralı sürücü olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Burak Kurt ambulans yardımıyla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazalı otomobil olay yerine gelen çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kaza sebebiyle kırılan ağaç parçaları yol bakım ekipleri tarafından toplandı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)





