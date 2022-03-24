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  4. Kartal'da feci kaza! Taklalar atarak parçalanan araçtan yaralı kurtuldu

Kartal'da feci kaza! Taklalar atarak parçalanan araçtan yaralı kurtuldu

24.03.2022 06:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal sahil yolunda gece saatlerinde aşırı hızlı olduğu belirtilen otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra taklalar attı. Kazanın ardından araç adeta hurdaya dönerken, sürücü yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kartal'da feci kaza! Taklalar atarak parçalanan araçtan yaralı kurtuldu

Kartal'da sahil yolundaki kaza, saat 02.30 sıralarında Turgut Özal Bulvarı'nda yaşandı. Burak Kurt (38) yönetimindeki otomobil, iddiaya göre aşır hız sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı ve ardından takla attı. Kazada otomobilin sürücüsü Burak Kurt otomobilde sıkıştı.

YARALI OLARAK KURTARILDI

Yaralı sürücü olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Burak Kurt ambulans yardımıyla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazalı otomobil olay yerine gelen çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kaza sebebiyle kırılan ağaç parçaları yol bakım ekipleri tarafından toplandı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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