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  4. Kartal'daki sahilde yürüyüş yapanlar fark etti! Denizden kadın cesedi çıkartıldı

Kartal'daki sahilde yürüyüş yapanlar fark etti! Denizden kadın cesedi çıkartıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 10:14 | Son Güncelleme

Kartal'da kendisinden dün akşamdan beri haber alınamayan 75 yaşındaki kadının cesedi denizde bulundu.

Kartal'da dün akşamdan beri kendisinden haber alınamayan Cennet Mirzanlı (75) için yakınları kayıp ilanı verdi. Yakınları da kadını aramaya başladı.

SABAH YÜRÜYÜŞ YAPARKEN FARK ETTİLER

Sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapanlar deniz üzerinde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Deniz Polisi denizdeki kişiyi kıyıya çıkardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde denizden çıkarılan kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Polisin incelemesinde ise hayatını kaybeden kişinin kayıp Cennet Mirzanlı olduğu belirlendi. Ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)

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Kartal cennet mirzanlı ceset deniz

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