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Kartal’da ‘Toplumsal Uzlaşı’ söyleşisi gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 14:03 | Son Güncelleme

KARTAL Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Aralık ayı etkinlikleri kapsamında ‘Toplumsal Uzlaşı’ adlı söyleşiye ev sahipliği yaptı.

Kartal’da ‘Toplumsal Uzlaşı’ söyleşisi gerçekleştirildi

İSTANBUL, (DHA) - KARTAL Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Aralık ayı etkinlikleri kapsamında ‘Toplumsal Uzlaşı’ adlı söyleşiye ev sahipliği yaptı. Etkinlikte söz alan Gazeteci-yazar Levent Gültekin, toplumsal kutuplaşmaya dikkat çekti.

Gazeteci- yazar Levent Gültekin, Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen bir söyleşide vatandaşlar ile buluştu. Gültekin, ‘Toplumsal Uzlaşı’ başlığını taşıyan söyleşide yaklaşık 1 saat boyunca Türkiye’nin mevcut durumu ve çıkış yolları konusunda fikirlerini paylaştı.

Söyleşiye Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ve eşi Feray Öz’ün yanı sıra; Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Kemal Aslan, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, birim müdürleri, iştirak şirketlerinin yöneticileri, Kartal’ın mahalle muhtarları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve 'Toplumsal Uzlaşı' başlığını taşıyan söyleşide sözlerine kültür merkezine adını veren Hasan Ali Yücel’i anarak başlayan Levent Gültekin, Yücel’in Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yılı aşkın sürede çıkardığı en iyi Milli Eğitim Bakanlarından biri olduğunu vurguladı. Konuşmasında Türkiye’de oluşan kutuplaşmaya dikkat çekerek bu durumdan nasıl çıkılacağı ile ilgili görüşlerini aktaran Gültekin, mecazen herkesin bir evin farklı odalarında yer aldığını, ancak uzlaşı için herkesin evin salonunda buluşması gerektiğini söyledi.

Yaklaşık 1 saat süren konferansın soru cevap bölümünde merak edilen konulara açıklık getiren Gültekin’e daha sonra Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz tarafından Kartal heykelciği takdim edildi. Başkan Altınok Öz, yaptığı kısa konuşmada Levent Gültekin’in herkesin içinden geçen duyguları toparlayıp yansıttığını belirterek Kartal’da bir daha görmek istediklerini ve düzenlenecek bir imza günü için söz aldıklarını kaydetti ve katkılarından dolayı kendisine teşekkür etti.

Kartal’da ‘Toplumsal Uzlaşı’ söyleşisi gerçekleştirildiKartal’da ‘Toplumsal Uzlaşı’ söyleşisi gerçekleştirildi

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