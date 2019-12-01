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Kartalkaya yağan karla beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 14:24 | Son Güncelleme

Bolu’nun yüksek kesimleri sabah başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.

Bolu’nun yüksek kesimleri sabah başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Kartalkaya’da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
Bolu’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden Kartalkaya’da da çam ağaçları beyaza büründü. Kartalkaya Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, bölgeye gelen vatandaşlar kartopu oynayarak doyasıya eğlendi. Ailesiyle birlikte ilk kar yağışının tadını çıkarmak için Kartalkaya’ya gelen İsmail Ay, “Şuan sessiz ve sakin. Kafa dinlemeye geldik. Biz gelirken etkilenmedik ama yollarda kalanlar vardı. Kartalkaya’ya gelmeyenlere buraya gelmelerini tavsiye ederim” dedi.

Yedigöller’e çıkış yasaklandı
Kar yağışının etkili olduğu yerlerden Yedigöller Milli Parkı’na çıkış ise yasaklandı. Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün sabah saatlerinden itibaren Yedigöller çevresinde başlayan yoğun kar yağışı dolayısıyla can ve mal güvenliği gerekçesi ile Bolu Yedigöller ve Mengen Yedigöller yolları çıkış yönünde trafiğe kapatılmıştır” dedi.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, yüksek kesimlerde kar yağışının devam edeceği öğrenildi.

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