Kaş şekliniz kişiliğinizi anlatıyor! Kimi tutkulu kimiyse tam bir lider

Gözler yalan yalan söylemiyor, kaşlarsa karakterinizi ortaya çıkarıyor.

Bundan sonra kaşlara göre analiz edeceksiniz

SIRADAN KAŞLAR Orta genişlikteki ve birbirinden mesafeli kaşlar, geleneksel değerlere ve karakter bütünlüğüne bağlılık anlamına gelir. Aynı zamanda, aşırı dramatizasyona eğilimli değilsiniz.

EKSTRA UZUN KAŞLAR Uzun kaşları olan insanlar neredeyse her türlü strese dayanabilir ve çok girişken-hareketli yapıda olabilirler. Bu tarzda kaş şekline sahip olan kişiler geniş bir ilgi alanına sahiptir, sorunlarını tek başına çözme de başarılıdırlar sorunlarını nadiren başkalarıyla paylaşırlar.

KISA KAŞLAR Ayrıntılara karşı son derece dikkatlisiniz ve kendi ayaklarınız üstünde durmak sizin için önemlidir. Başkalarının hayata karşı sıkıntılarını dinlemekten pek hoşlanmazsınız.

KALIN KAŞLAR İç gücünüze ve dışa çekiciliğinize güveniniz tamdır. Sizin gibi insanlar çatışmalarla kolayca baş edebilirler. Hedefe koşmanızı kimse engelleyemez. Başkalarının sizin hakkınızda ne düşündükleriyle ilgilenmiyorsunuz, hayatınızı sonuna kadar yaşamakla daha çok ilgileniyorsunuz. Türünüzün bireyleri haklı olarak "özgür ruhlar" olarak adlandırılır.

İNCE KAŞLAR Çok ince kaşlar doğuştan gelen bir incelikten bahseder. Tartışmaları engellemede oldukça ustasınız. Mükemmel bir dinleyicisiniz ve her yönüyle şefkatli bir ruhsunuz!

YÜKSEK KEMERLİ KAŞLAR Yüksek kemerli kaşları olanların, iletişimde duyarlı ve seçici olmaları muhtemeldir. İnsanlar sizi ilk gördüklerinde kibirli bularak ön yargılı yaklaşabilirler. Ancak meselenin basit gerçeği, güvenini kazanmamış birine tam olarak açılmayacağınızdır. Mükemmeliyetçilik ve öz eleştiri her zaman sizin en yakın arkadaşınız olmuştur.

DÜŞÜK KEMERLİ KAŞLAR Düşük kemerli kaşları olan bir kişiye, her durumda güveniniz tam olabilir. Bu insanlar genellikle ilgi çekici bir kişiliğe sahiptir. Ciddi, uzun süreli ilişkiler kurabilirler.

ÜÇGEN KAŞLAR Kaşlarınızın keskin, açısal şekli, dinamik bir kişiliği ifade eder: durumları hızlıca analiz edebilmek ve yıldırım hızında kararlar verebilmeniz için gereken çabayı gösterirsiniz. Böyle bir durumda olmak bazen istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Ama kesinlikle avantajları vardır. İnsanlar sizinle asla sıkılmaz. Lider olmak, başkalarına ilham vermek ve sorumluluk almaktan asla çekinmezsiniz.

YUVARLAK KAŞLAR Bu kaşar tipinde olan kişiler tartışmasız nezaket örneğidir. Başkalarının sorunlarına asla kayıtsız kalmazsınız ve her zaman ihtiyaç duyanlara yardım etmeye hazırsınız.

DÜZ KAŞLAR Belirgin eğrileri olmayan kaşlar, analitik bir zihniyet anlamına gelir. "İki kere ölç, bir kere kes", sizin bakış açınızı anlatan en iyi sözdür. Oldukça dobrasınızdır, gerçekleri dile getirmekten korkmazsınız.

DİYAGONAL KAŞLAR Eğim açısının daha dik olması, ruhunuzun içinde yer alan duygular ve tutkular daha güçlüdür. Tanıştığın herkes üzerinde kalıcı bir etki yaratıyorsun. Sizin gibi insanlar hayattan ne istediklerini tam olarak bilir ve her zaman başarıya giden en hızlı yolu bulurlar.