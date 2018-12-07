KADIN

Kaş şekliniz kişiliğinizi anlatıyor! Kimi tutkulu kimiyse tam bir lider

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 12:16 | Son Güncelleme

Eğer göz ve bakış ruhun penceresiyse kaşlar da o pencerenin çerçevesi olabilir. Ve karakterimiz hakkında pek çok şey söyleyebilir. İşte fizyonomiyle (yüz okuma) kendinizi ve çevrenizdeki kişileri test edebileceğiniz kaş örnekleri...

Gözler yalan yalan söylemiyor, kaşlarsa karakterinizi ortaya çıkarıyor.

Bundan sonra kaşlara göre analiz edeceksiniz

SIRADAN KAŞLAR

SIRADAN KAŞLAR
Orta genişlikteki ve birbirinden mesafeli kaşlar, geleneksel değerlere ve karakter bütünlüğüne bağlılık anlamına gelir. Aynı zamanda, aşırı dramatizasyona eğilimli değilsiniz.

EKSTRA UZUN KAŞLAR

EKSTRA UZUN KAŞLAR
Uzun kaşları olan insanlar neredeyse her türlü strese dayanabilir ve çok girişken-hareketli yapıda olabilirler. Bu tarzda kaş şekline sahip olan kişiler geniş bir ilgi alanına sahiptir, sorunlarını tek başına çözme de başarılıdırlar sorunlarını nadiren başkalarıyla paylaşırlar.

KISA KAŞLAR

KISA KAŞLAR
Ayrıntılara karşı son derece dikkatlisiniz ve kendi ayaklarınız üstünde durmak sizin için önemlidir. Başkalarının hayata karşı sıkıntılarını dinlemekten pek hoşlanmazsınız.

KALIN KAŞLAR

KALIN KAŞLAR
İç gücünüze ve dışa çekiciliğinize güveniniz tamdır. Sizin gibi insanlar çatışmalarla kolayca baş edebilirler. Hedefe koşmanızı kimse engelleyemez. Başkalarının sizin hakkınızda ne düşündükleriyle ilgilenmiyorsunuz, hayatınızı sonuna kadar yaşamakla daha çok ilgileniyorsunuz. Türünüzün bireyleri haklı olarak "özgür ruhlar" olarak adlandırılır.

İNCE KAŞLAR

İNCE KAŞLAR
Çok ince kaşlar doğuştan gelen bir incelikten bahseder. Tartışmaları engellemede oldukça ustasınız. Mükemmel bir dinleyicisiniz ve her yönüyle şefkatli bir ruhsunuz!

YÜKSEK KEMERLİ KAŞLAR

YÜKSEK KEMERLİ KAŞLAR
Yüksek kemerli kaşları olanların, iletişimde duyarlı ve seçici olmaları muhtemeldir. İnsanlar sizi ilk gördüklerinde kibirli bularak ön yargılı yaklaşabilirler. Ancak meselenin basit gerçeği, güvenini kazanmamış birine tam olarak açılmayacağınızdır. Mükemmeliyetçilik ve öz eleştiri her zaman sizin en yakın arkadaşınız olmuştur.

DÜŞÜK KEMERLİ KAŞLAR

DÜŞÜK KEMERLİ KAŞLAR
Düşük kemerli kaşları olan bir kişiye, her durumda güveniniz tam olabilir. Bu insanlar genellikle ilgi çekici bir kişiliğe sahiptir. Ciddi, uzun süreli ilişkiler kurabilirler.

ÜÇGEN KAŞLAR

ÜÇGEN KAŞLAR
Kaşlarınızın keskin, açısal şekli, dinamik bir kişiliği ifade eder: durumları hızlıca analiz edebilmek ve yıldırım hızında kararlar verebilmeniz için gereken çabayı gösterirsiniz. Böyle bir durumda olmak bazen istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Ama kesinlikle avantajları vardır. İnsanlar sizinle asla sıkılmaz. Lider olmak, başkalarına ilham vermek ve sorumluluk almaktan asla çekinmezsiniz.

YUVARLAK KAŞLAR

YUVARLAK KAŞLAR
Bu kaşar tipinde olan kişiler tartışmasız nezaket örneğidir. Başkalarının sorunlarına asla kayıtsız kalmazsınız ve her zaman ihtiyaç duyanlara yardım etmeye hazırsınız.

DÜZ KAŞLAR

DÜZ KAŞLAR
Belirgin eğrileri olmayan kaşlar, analitik bir zihniyet anlamına gelir. "İki kere ölç, bir kere kes", sizin bakış açınızı anlatan en iyi sözdür. Oldukça dobrasınızdır, gerçekleri dile getirmekten korkmazsınız.

DİYAGONAL KAŞLAR

DİYAGONAL KAŞLAR
Eğim açısının daha dik olması, ruhunuzun içinde yer alan duygular ve tutkular daha güçlüdür. Tanıştığın herkes üzerinde kalıcı bir etki yaratıyorsun. Sizin gibi insanlar hayattan ne istediklerini tam olarak bilir ve her zaman başarıya giden en hızlı yolu bulurlar.

BELİRSİZ KAŞLAR

BELİRSİZ KAŞLAR
Çok nadir görülen bir durumdur: Açık renkli seyrek kaşlardır ve şekli kolayca tanımlanamaz. Kendi karakter ve yeteneklerinden şüphe etme eğiliminde olursunuz, ki bu da çekingenlik ve utangaçlık doğurur. Atılgan bir yapıda değilsiniz kendinize oldukça şüpheci yaklaşırsınız. Şüpheci düşüncelerinizi atmanızı ve kanatlarınızı yeni başarılara doğru açmanızı tavsiye ediyoruz.
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