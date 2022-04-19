KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Kaş ve göz estetiğiyle yaza daha genç girebilirsiniz

Kaş ve göz estetiğiyle yaza daha genç girebilirsiniz

19.04.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaş, alın ve gözler yaşlanma belirtilerinin ilk ortaya çıktığı ve yüz görünümünün en fazla etkilendiği alanlardır. Günümüzde estetik minimal invaziv yöntemlerle iyileşme sürecine gerek olmadan çözülebilen sorunlar arasında yer alır.

Kaş ve göz estetiğiyle yaza daha genç girebilirsiniz

Sarkık kaşlar ve yatay alın kırışıklıkları, alın kaldırma veya "kaş kaldırma" ile düzeltilebilir. Yüzünüzün bu yapısı, ne kadar mutlu ve dinlenmiş hissederseniz hissedin, yorgun, kızgın veya üzgün görünmenize neden olabilir. Kırışıklık veya sarkıklığa neden olan bu kaslar ve deri, alnı düzleştirmek ve kaşı kaldırmak için bir işlemle çıkarılır. Bu işlem, göz kapağı ameliyatı ve yüz germe gibi diğer kozmetik cerrahi işlemlerle birleştirilebilir. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, ameliyatsız yöntemlerle daha genç bakışlar sağlayan estetik operasyonları sizler için anlattı.

iStock-895799316

Kaş kaldırma ameliyatı, sarkmış bir kaş bölgesini, üst göz kapaklarının kısılmasını ve yatay alın kırışıklıklarını ortadan kaldırmayı hedefleyen, yaklaşık 40-70 yaşları arasındaki hem erkek hem de kadınlara uygulanan bir işlemdir.
Saç çizgisinin arasına gizlenen ufak kesinin açıldığı geleneksel cerrahi yöntem kullanılabilir veya cerrahi düzeltme bir endoskop kullanılarak gerçekleştirilebilir. Her iki teknik de daha pürüzsüz bir alınla sonuçlanır.

AMELİYATSIZ KAŞ KALDIRMA ESTETİĞİ

Botoks enjeksiyonu ile ameliyatsız kaş kaldırma estetiği de günümüzde yaygın olarak uygulanır. Ortalama yarım saatte tamamlanan enjeksiyon işlemi ile iyileşme sürecine gerek olmaksızın işlem tamamlanır. Etkisi birkaç gün içinde tam olarak ortaya çıkar. Kullanılan enjeksiyon malzemesine göre işlemin etkisi ortalama 8 ay sürebilir. Bu sürenin sonunda isteğe göre tekrarlanabilir.

IŞIK DOLGUSUYLA DAHA GENÇ BAKIŞLAR

Göz altı torbaları ve göz altı morluğu yüzün olduğundan daha yaşlı ve yorgun görülmesine neden olan, en yaygın estetik sorunların başında yer alır. Bu sorunlar kalıtımsal özellikler, bazı tıbbi rahatsızlıklar ya da yorucu yaşam tarzı gibi sebepler ile ortaya çıkabilir. Günümüzde ameliyatsız teknikler ile hem göz altı torbası hem de göz altı morluğu başarılı bir şekilde tedavi edilebiliyor.

Işık dolgusu, göz çevresinde ortaya çıkan estetik sorunların tedavisinde kullanılan ameliyatsız enjeksiyon tekniğidir. Göz altındaki ve göz üstündeki hacim kayıplarını gidererek daha genç ve aydınlık bir görünüm sağlar. Hacim kaybı nedeniyle oluşan çukurlar yükseltilerek ışık alması sağlanır. Işık dolgusu malzemesinin içeriğinde aminoasit, hyaluronik asit, antioksidan, mineral ve vitamin içeren özel bir jel bulunur. Kullanılan bu özel içerik ile dokuların ve hücrelerin yeniden yapılanması sağlanır. Bu sayede yüze parlak ve genç bir ifade verilir.

Işık dolgusundan önce göz çevresine lokal anestezi uygulanır. Anestezinin ardından kullanılan zengin malzeme göz altı ve göz çevresine enjeksiyonu yoluyla uygulanır. Enjeksiyon işleminin çoğunlukla tek seans uygulanması yeterli olur. Işık dolgusunun etkisi kişinin kalıtımsal özellikleri, kullanılan dolgu malzemesinin kalitesi ve dozuna bağlı olarak ortalama bir yıl devam eder. Göz çevresinde kullanılan jel doğal cilt yapısında da bulunması gereken malzemeleri içerdiğinden herhangi bir yan etkisi olmaz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saçlarınızı yumuşacık yapmanıza yardımcı ürünlerSaçlarınızı yumuşacık yapmanıza yardımcı ürünler
Burcunuzu okumadan güne başlamayın Burcunuzu okumadan güne başlamayın
Saç renginizi kullandığınız anda canlandıracak en kullanışlı ve işe yarar ürünlerSaç renginizi kullandığınız anda canlandıracak en kullanışlı ve işe yarar ürünler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

İftarda görünce... Simit göndermesi

İftarda görünce... Simit göndermesi

Psikolog Esra Ezmeci paylaştı! "Bir erkek neden sevişme sırasında sırtından dişler?"

Psikolog Esra Ezmeci paylaştı! "Bir erkek neden sevişme sırasında sırtından dişler?"

Tatil kabusa döndü! Çocukları virüs kapıp 8 saat...

Tatil kabusa döndü! Çocukları virüs kapıp 8 saat...

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Her 4 kadından 1’inde görülüyor! Miyomlar hakkında tüm bilgiler

Her 4 kadından 1’inde görülüyor! Miyomlar hakkında tüm bilgiler

İlginizi Çekebilir

Zengin erkeklerle flört etmek için 3 sebep!

Zengin erkeklerle flört etmek için 3 sebep!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Kanser riskini artırıyor: 200 kat daha fazla!

Kanser riskini artırıyor: 200 kat daha fazla!

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.