Kaş ve göz kapağı düşüklüğü nasıl tedavi edilir?

Kalkık kaşlar ve badem göz görünümü elde etmek için endoskopik göz çevresi germe uygulaması sıklıkla tercih edilir. Bu işlem sayesinde göz kapağı düşüklüğü problemi ve göz çevresi kırışıklıkları da tedavi edilebilmektedir. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Op. Dr. İlsun Aka, kaş ve göz kapağı düşüklüğü tedavisi hakkında merak edilenleri sizler için anlattı.

CANLI VE GENÇ GÖRÜNÜM

Endoskopik göz çevresi germe uygulamasında kaşlar kaldırılır ve gözler olduğundan daha çekik görünür. Bu işlem; göz kenarlarından, kaz ayaklarından ve göz kapaklarından düşme görülen kişiler tarafından tercih edilmektedir. Uygulama sayesinde kişiler bu sorunlardan kurtulabilmekte ve istedikleri canlı ve genç görünüme kavuşabilmektedir. Bu uygulama aynı zamanda yüz ve boyun bölgesinde de lifting etkisi gösterir.

İZ KALMIYOR

Bu yöntemin en büyük avantajı iz kalmaması ve kesiğin tamamen saçlı deride kalmasıdır. Ameliyattan sonra bir gece hastanede kalınır ve ortalama 7 gün içinde normal yaşama dönülür. Ameliyattan sonra kesi steril şeritler ile kapatılmalıdır. Hastalara 3 gün boyunca ameliyat bölgesine su değdirmemeleri ve 10 gün yüz üstü yatmamaları önerilir. Olası şişlik ve ödem için buz etkilidir. Endoskopik göz çevresi germe uygulaması yaptırmaya karar verdiğinizde alanında uzman bir doktora danışmalısınız. Bu işlem tüm yüzü etkilediği için sadece gözler değil yüzün tamamı değerlendirilir.

GÖZ KAPAĞI DÜŞÜKLÜĞÜNÜN DİĞER TEDAVİ SEÇENEKLERİ NELERDİR?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok kaş kaldırma yöntemi ortaya çıkmıştır. Sıklıkla tercih edilen yöntemlerden biri iple kaş askılamadır. Cerrahi işlem gerektirmez. Kaşlar bu işlem için özel olarak yapılmış bir ip ile yukarı doğru hareket ettirilebilir. İşlem yaklaşık 30-40 dakika sürer ve lokal anestezi altında yapılır. İşlemden sonra dikiş kullanılmadığı için iz kalmaz.

Sıklıkla tercih edilen diğer bir yöntem ise HIFU kaş kaldırma olarak da bilinen fokus ultrasondur. Bu yöntemde kaş bölgesine elektromanyetik ses dalgaları uygulanır. Ses dalgaları cilt dokusunu ısıtarak kaş bölgesinin kendini yenilemesine yardımcı olur. Uygulanacak seans sayısı kişinin kaş düşüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. İşlem süresi genellikle yaklaşık 20 dakika sürer.

Botoks, kaş kaldırma yöntemi ameliyattan korkan kişiler için oldukça uygundur. Botoks ile kaş kaldırma yönteminde süreç kaş analizi ile başlar. İşlem, belirlenmiş bir yere botoks enjekte edilerek gerçekleştirilir. Özel bir ince uçlu iğne kullanıldığı için kişi ağrı hissetmeyecektir. Kızarıklık ve şişlik herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan kendiliğinden geçecektir. Uygulama sonrası kaşlar kaldırılmış, düşük ve yorgun ifade yerine tamamen yenilenmiş genç bakış görünümü sağlanır.



