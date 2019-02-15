İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından yürütülen soruşturma devam ederken, emniyet yetkilileri, ortaya çıkan her yeni detay ve ihbarı inceliyor.

İSTANBUL (AA) - Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldüren infaz timinin, cinayetin ardından 32 kilogram çiğ et sipariş ettiği restoranın yetkilileri, konuyla ilgili tüm detayları soruşturmayı yürüten yetkililerle paylaştıklarını ifade etti.

- 32 porsiyon pişmemiş et siparişi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yayımlanan 2018 yılı faaliyet raporunda, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu konutunda 2 su kuyusu, bir de doğal gaz ve odunla ateşlenebilen tandır bulunduğu belirtilmişti.

Raporda, çifte ateş ile ısı değeri bin dereceye kadar yükseltilebilen tandırın bu ısı derecesiyle yakılması halinde DNA'dan tek bir zerre bile bırakmadığına vurgu yapılmıştı.

İnfaz timinin Kaşıkçı'yı öldürdükten sonra konuta ünlü bir restorandan 32 porsiyon pişmemiş et sipariş ettiği aktarılan raporda, "İster istemez akıllara birçok soru daha takılıyor... Tandırda et pişirmek önceden yapılan planların bir parçası mıydı? Elbette bu sorular aydınlatılacak. Araştırmalar henüz sonuçlanmış değil." ifadelerine yer verilmişti.

- "Kemikten elde edilen DNA analizi" uzmanı

Raporda, olay günü başkonsolosluğa giriş yapan 15 kişilik infaz ekibinin içinde yüksek lisans tezini "Kemikten elde edilen DNA analizi" üzerine yapan Suudi İçişleri Bakanlığı Adli Tıp Uzmanı 47 yaşındaki Tabip Yarbay Salah Mohammed A. Tubaigy'in bulunduğu belirtilmişti.