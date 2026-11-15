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Kasım ayında hayatlarında yeni bir sayfa açacak 3 burç!

Astrolojide retro dönemleri bazı burçlar için zorlu süreçleri beraberinde getiriyor. Ancak yaşanan aksilikler ve kafa karışıklıkları bazı burçlara önemli dersler verdi. Astrologlara göre bu 3 burç, bu dönemde öğrendiklerini hayatlarına yansıtarak yeni bir başlangıca hazırlanıyor.

Kasım ayında hayatlarında yeni bir sayfa açacak 3 burç!
Çiğdem Berfin Sevinç

KOVA BURCU

Kasım ayında hayatlarında yeni bir sayfa açacak 3 burç! 1

Kova burçları, son dönemde başarıya ve kariyer hedeflerine fazlasıyla odaklandı. Ancak bu süreçte gerçekten ne istediklerini sorgulamayı ihmal etmiş olabilirler. Astrolog Amparo'ya göre retrograd dönemi, Kova burçlarının iş hayatında unvan ve maddi kazançtan daha fazlasını düşünmesini sağladı.

Bazı Kovalar, bugüne kadar peşinden koştukları hedeflerin artık kendilerini mutlu etmediğini fark etmiş olabilir. 13 Kasım'da Merkür ve Venüs'ün ileri hareketine geçmesiyle birlikte hedeflerini yeniden değerlendirme fırsatı bulacaklar.

Özellikle kariyer değişikliği düşünen Kova burçları için yeni bir yön belirleme zamanı geliyor. Artık önemli olan yalnızca başarılı olmak değil, kurdukları hayatın içinde mutlu hissetmek olacak.

ASLAN BURCU

Kasım ayında hayatlarında yeni bir sayfa açacak 3 burç! 2

Retrograd süreci Aslan burçlarına önemli bir gerçeği gösterdi. Güçlü ve bağımsız olmakla çevresindeki insanları kendinden uzaklaştırmak arasındaki farkı anlamaya başladılar.

Astrolog Amparo'ya göre Aslanlar, yardım kabul etmenin güçsüzlük olmadığını fark ediyor. Geçmişte yaşadıkları ailevi sorunlar veya çocukluk deneyimleri, her şeyi kendi başlarına halletme isteğinin altında yatıyor olabilir.

Merkür ve Venüs'ün 13 Kasım'da ileri hareketine geçmesiyle birlikte Aslan burçları ilişkilerine ve güven duygusuna daha farklı yaklaşacak. Artık yalnızca maddi başarıya değil, kendilerini anlaşılmış ve desteklenmiş hissettikleri ilişkilere de önem verecekler.

OĞLAK BURCU

Kasım ayında hayatlarında yeni bir sayfa açacak 3 burç! 3

Oğlak burçları ise retrograd döneminde arkadaşlıklarını ve sosyal çevrelerini sorguladı. Uzun yıllardır hayatlarında olan herkesin geleceklerinde de yer alması gerekmediğini anlamaya başladılar.

Astrolog Amparo, Oğlak burçlarının bazı insanlarla yollarını ayırmadan da birbirlerinden uzaklaşabileceklerini belirtiyor. Her ilişkinin ömür boyu sürmesi gerekmiyor. Bazen insanlar zamanla farklı beklentilere ve hayat amaçlarına sahip olabiliyor.

Bu süreçte Oğlaklar, kendilerine gerçekten değer veren, sınırlarına saygı duyan ve gelişimlerini destekleyen insanlara daha fazla zaman ayırmak isteyecek. Önümüzdeki dönemde sosyal çevrelerinde daha seçici davranmaları bekleniyor.

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