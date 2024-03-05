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Kasiyere "başımıza ne geldiyse, bu kapalılardan geldi", polislere "hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm" demişti! Akıbeti belli oldu

05.03.2024 14:59
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Zonguldak'ta Kozlu Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Onur D. (40), tartıştığı market kasiyerine "Başımıza ne geldiyse, bu kapalılardan geldi" deyip, polislere de "Kimi aldığınıza dikkat edin, yoksa hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm" diyerek tehdit etti. Skandal sözleri sonrası Onur D. hakkında idari soruşturma başlatılıp, açığa alındı. İşte detaylar...

Kasiyere "başımıza ne geldiyse, bu kapalılardan geldi", polislere "hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm" demişti! Akıbeti belli oldu

Tepki çeken olay, dün Kozlu ilçesi Fatih Mahallesi İsmail Ergene Caddesi'nde meydana geldi. Zincir market şubesine giden K.D., arkadaşına aldırdığı sigarayı değiştirmek istedi. Kasiyer Ö.B. (25), sigarayı değiştiremeyeceğini söyleyince tartışma çıktı. K.D., oğlu Onur D.'ye haber verdi. Onur D.'nin de gelmesiyle tartışma büyüdü.

İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis tarafları ayırmaya çalışırken, Onur D. ekiplere "Kimi aldığınıza dikkat edin, yoksa hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm" dedi. Kasiyer Ö.B.'ye yönelik de "Başımıza ne geldiyse, bu kapalılardan geldi" diyen Onur D.'ye, polis müdahale etti. Polise direnen Onur D., yere yatırılıp gözaltına alındı.

Ö.B., Onur D. hakkında şikayette bulunmazken, mukavemet gösterdiği polisler ise şikayetçi oldu.

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"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM. ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Polislerin şikayetçi olması nedeniyle şüphelinin sorgusu Kozlu Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapıldı. Jandarmadaki ifadesinde, kasiyer Ö.B.'den özür dileyen Onur D., şeker hastası olduğunu ve bir anda sinirlendiğini söyledi. Kasiyer Ö.B. ise "Şikayetçi değilim. Allah'a havale ediyorum" dedi.

Dün, sorgusunun ardından 'Polise görevini yaptırmamak için direnmek' ve 'Kamu görevlisine hakaret' suçlarından adliyeye sevk edilen Onur D., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILIP AÇIĞA ALINDI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kozlu Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Onur D.’nin söylemlerinin toplumsal değerleri hedef aldığı gerekçesiyle idari soruşturma başlattı. Onur D. açığa alındı. Ayrıca Eğitim-Bir Sen üyesi olan Onur D. ile ilgili sendikanın disiplin kurulu ihraç kararı alarak onaylanması için genel merkeze iletti.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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