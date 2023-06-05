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Kaşları gürleştiriyor, kirpikleri ok gibi uzatıyor! Çarpıcı bakışlar için...

05.06.2023 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaş stili tüm görünümü değiştirebiliyor. Ancak kaşların yanlış alınması gibi işlemler ve dökülmeler istenmeyen görünümler yaratabiliyor. Seyrekleşen kaşlarınızı gürleştirmek için doğal yollar arıyorsanız doğru yerdesiniz! Kaşlarınızı gürleştirirken kirpiklerinizi uzatan bu bakım yöntemine göz atabilirsiniz.

Kaşları gürleştiriyor, kirpikleri ok gibi uzatıyor! Çarpıcı bakışlar için...

Hacimli kaşlar ve uzun kirpikler çekici ve anlamlı bakışların olmazsa olmazıdır. Hiç makyaj yapmadan bile gözlerin ön plana çıkmasını sağlayarak hayat kolaylaştırır. Hacimli kaşlara ve uzun kirpiklere sahip olmanızı sağlayacak etkili yağlar bulunur. Sadece birkaç günde bile mucizevi sonuçlar sağlayan bu yöntemlerin etkileri ok gibi kirpiklere ve dolgun kaşlara kavuşmanız için kaçınılmaz bir fırsattır.

VAZELİN

Yeni Proje - 2023-06-05T150108.040

Malzemeler:

  • Vazelin
  • Maskara fırçası

Uygulama:

  • Bir tatlı kaşığı kadar vazelini kaşık yardımıyla ezerek yumuşak hale getirin.
  • İyice yumuşayan vazelini maskara fırçasıyla alarak kaş ve kirpiklerinize sürün.
  • Her gece uyumadan önce kaş ve kirpiklerinizi fırçaladıktan sonra sabahları ılık su yardımıyla göz çevrenizi durulayın.
  • E vitamini bulamadığınız durumlarda vazelin kullanmak etkili bir çözüm sunar. Vazelin, kaş ve kirpiklerin uzamasını sağlarken kıl köklerinin ihtiyaç duyduğu yağı sağlar.

HİNT YAĞI MASKESİ

Yeni Proje - 2023-06-05T150132.963

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı Hint yağı
  • 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı
  • İsteğe bağlı olarak bir çay kaşığının yarısı kadar E vitamini yağı
  • Maskara fırçası

Uygulama:

  • Tüm malzemeleri bir kap içine alarak iyice karıştırın.
  • Yüzünüzde makyaj varsa tamamen temizleyin.
  • Elde ettiğiniz karışımı boş maskara şişesine ya da havayla teması olmayan bir temiz kap içine boşaltın.
  • Temiz maskara fırçasıyla kaş ve kirpiklerinize yağı sürün.
  • Her gece yatmadan önce uygulayın.
  • Karışımın içindeki Hint yağı, kaş ve kirpiklerinizin uzamasına yardımcı olur, Hindistan cevizi yağı ise göz bölgenizi temizleyerek enfeksiyon oluşmasını engeller. İsteğe bağlı olarak ekleyebileceğiniz E vitamini kaş ve kirpiklerin beslenip güçlenmesine yardımcı olur.

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