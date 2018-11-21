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'Kaşlarımı nasıl dolgunlaştırabilirim?' diyorsanız işte en kolay 10 yol

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
BAKIM HABERLERİ  | 21.11.2018 17:12 | Son Güncelleme

Son birkaç yıldır doğal kalın kaşlar oldukça moda. Ancak kaşlarınızı dolgunlaştırmak için güzellik salonlarında para harcamak zorunda değilsiniz. Bu doğal görüntüye evde de ulaşabilirsiniz. İşte 10 etkili reçete.

'Kaşlarımı nasıl dolgunlaştırabilirim?' diyorsanız işte en kolay 10 yol

EGZOTİK YAĞ KARIŞIMI

2

Bu tarifle, sadece kaşlarınızı değil, kirpiklerinizi de güçlendirecek ve uzatacaksınız. Küçük bir şişede, eşit miktarda hindistancevizi ve hint yağını karıştırın ve sonra 1 çay kaşığı avokado yağı ekleyin. Ve hepsini karıştırın. Kullanmadığınız bir maskara fırçasıyla ya da parmaklarınızla kaşlarınıza uygulayın.

VİTAMİN KARIŞIMI

3

Bu karışım, kaşlarınızı pürüzsüz ve parlak hale getirecek, onarmanıza ve güçlendirmenize yardımcı olacaktır. 1 çay kaşığı aloe jeli, 2 çay kaşığı hint yağı ve 2 E vitamini kapsülü karıştırın. Yatmadan önce kaşlarınıza sürün sabah durulayın.

SOĞAN SUYU

4

Soğan suyu kaş köklerini besler ve güçlendirir, kaşların büyümesini hızlandırır, parlaklık verir. Küçük bir soğanı alın, ince doğrayın ve suyunu sıkın. Suyu kaşlarınıza uygulayın ve 5 dakika boyunca masaj yapın. Normal bir şekilde temizleyin ve soğuk ile durulayın.

SÜT MASKESİ

5

Süt protein, B vitamini, laktik asit ve kalsiyum içerir. Kollajen üretimini uyarırken kaşlarınızı onarır ve korur. Süte pamuklu çubuk batırın ve kaşlarınıza uygulayın. Kurumaya bırakın ardından su ile durulayın.

LİMON SUYU

6

Limonlar saçları güçlendirmek ve büyümek için gerekli olan değerli bir vitamin ve antioksidan kaynağıdır. Ancak uygularken gözünüze dikkat edin. Limon suyuna biraz hindistancevizi yağı da ekleyebilirsiniz.Karışımı 15 gün serin bir yerde bekletin ve uyumadan önce her gün kaşınıza uygulayın.

UÇUCU YAĞLAR

7

En iyi etki için, yatıştırıcı, güçlendirici ve nemlendirici özellikleriyle bilinen çay ağacı yağı veya lavanta yağı kullanabilirsiniz. Hangi yağı kullanacaksanız içine baz olarak hindistancevizi, veya zeytinyağı eklemelisiniz. Karışımı kaşınıza nazikçe uygulayın ve günlük olarak kullanın. Ancak, yağları alerjik reaksiyona karşı dirseğinizin iç tarafında test edin.

YUMURTA SARISI

8

Yumurta sarısı, tüm uzunluğu boyunca kaş kıllarını güçlendiren ve yoğunlaştıran zengin bir vitamin ve protein kaynağıdır. Bir yumurta sarısı alın, çırpın ve kaşlarınıza uygulayın. 15-20 dakika bekletin, sonra durulayın.

VAZELİN

11

Kaşları nemlendiren aynı zamanda üçlü bir etki veren bir diğer ürün de vazelin. Temiz kaşa hint yağı, aloe vera veya süt karışımlı vazelini uygulayın.

MASAJ

9

Temiz bir maskara fırçası kullanarak, kaşlarınızı yukarı ve aşağı hareketlerle, burnunuzun köprüsünden şakaklarınıza doğru hareket ettirin. Ardından parmaklarınızla hafifçe masaj yapın. kaşın ortasındaki bir noktaya bastırın ve parmağınızı serbest bırakmadan dairesel hareketler yapmaya başlayın, aynı işlemi diğer kaşınıza da uygulayın. Bu masaj sadece kan dolaşımını iyileştirmekle kalmayacak, besin maddelerinin emilimini arttıracak, aynı zamanda baş ağrılarını ve göz yorgunluğunu da ortadan kaldıracaktır.

DOĞRU BESLENME

10

Yediğiniz gıdalara da dikkat etmelisiniz. Her zaman proteinler, vitaminler ve amino asitler (fındık, et, kümes hayvanları, somon, meyve, sebze, yumurta, yeşillik ve soğan gibi) içeren besinleri tüketmelisiniz.

BAZI ÖNEMLİ TAVSİYELER

Hangi tarifi seçerseniz seçin, tedavileri her gün veya haftada en az birkaç kez uyguladığınızdan emin olun. Bu sayede, yakında kaşlarınızın büyük ölçüde iyileştiğini göreceksiniz!

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