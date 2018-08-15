Kaşlarımız da depresyona giriyor! İşte 'kaş detoksu' hakkında bilinmesi gerekenler

SONBAHAR DEPRESYONUNA KARŞI YAZ SONU KAŞ DETOKSU

Mevsim geçişlerinde yaşanan değişimler doğada olduğu gibi insanlar üzerinde de önemli etkiler oluşturuyor. Özellikle yaklaşan sonbahar mevsiminde yaşanan stres ve depresyonun sonuçları saçlarda ve ciltte olduğu gibi kaşlarda da dökülmeyle son bulabiliyor. “Bir mevsimle kaşlarınızı kaybedebilirsiniz” diyen Estetik Koçu ve Medikal Pigmentasyon Uzmanı Didem Özkan, “Sonbaharla gelen depresyonun etkisinden kaşlarınızı koruyarak yaz sonu kaş detoksu ile yeniden çıkmasını beklemek zorunda kalmayın” uyarısında bulundu.

Bu değişim sürecinde vücudun ihtiyaç duyduğu bakım yöntemleriyle desteklenmesi gerektiğini belirten Estetik Koçu ve Medikal Pigmentasyon Uzmanı Didem Özkan, bakım ve kontrollerle sonbaharı daha az kayıpla atlatmanın mümkün olduğunu söyledi. Özellikle depresyonun da etkisiyle sonbaharda yapraklar gibi kaşların da tel tel döküldüğünü ve ciddi seyrekleşmelerin yaşandığını ifade eden Didem Özkan “Sonbaharda saçlar gibi kaşlar da dökülüyor. Kaşlarda ciddi seyrekleşmeler oluşuyor. Bu durumu bazen insanlar kullandıkları kozmetiklerin de etkisiyle fark edemiyor ancak yaşanan seyrekleşme ciddi boyutlarda olabiliyor. Ayrıca yaz dönemini bakımsız geçiren kaşlar, sonbaharda daha da güçsüz olabiliyor. Bu yüzden bir mevsimle kaşlarınızı kaybedebilirsiniz ve tekrar uzun bir süre yeniden çıkmasını beklemek zorunda kalabilirsiniz. Sonbaharda kaş kayıplarınızı düşürmek için kişiye özel olarak kıl köklerine uygulanan kaş vitamini ve bitkisel yağ içerikli bakım yöntemlerini yaz sonunda uygulayarak kaşlarınızın daha az kayıpla mevsim geçişini atlatmanıza yardımcı olur.” dedi.