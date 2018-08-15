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Kaşlarımız da depresyona giriyor! İşte 'kaş detoksu' hakkında bilinmesi gerekenler

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
CİLT SAĞLIĞI HABERLERİ  | 15.08.2018 10:53 | Son Güncelleme

Uzun bir yaz dönemi yerini sonbahara bırakmaya hazırlanıyor. Tüm ruhsal ve fiziksel dengeleri değiştiren sonbahar mevsimine uyum sağlamaya çalışan insan vücudu, bu geçiş sürecinde saç dökülmesi ve cilt problemleri gibi bazı fiziksel değişimleri yaşayabiliyor. Üstüne birde mevsim geçişiyle oluşan stres ve depresyonun etkisi kaş dökülmeleriyle son bulabiliyor. Ancak depresyonun etkisinden kaşlarınızı koruyarak yaz sonu kaş detoksu yaptırabilirsiniz.

Kaşlarımız da depresyona giriyor! İşte 'kaş detoksu' hakkında bilinmesi gerekenler

SONBAHAR DEPRESYONUNA KARŞI YAZ SONU KAŞ DETOKSU

Mevsim geçişlerinde yaşanan değişimler doğada olduğu gibi insanlar üzerinde de önemli etkiler oluşturuyor. Özellikle yaklaşan sonbahar mevsiminde yaşanan stres ve depresyonun sonuçları saçlarda ve ciltte olduğu gibi kaşlarda da dökülmeyle son bulabiliyor. “Bir mevsimle kaşlarınızı kaybedebilirsiniz” diyen Estetik Koçu ve Medikal Pigmentasyon Uzmanı Didem Özkan, “Sonbaharla gelen depresyonun etkisinden kaşlarınızı koruyarak yaz sonu kaş detoksu ile yeniden çıkmasını beklemek zorunda kalmayın” uyarısında bulundu.

Bu değişim sürecinde vücudun ihtiyaç duyduğu bakım yöntemleriyle desteklenmesi gerektiğini belirten Estetik Koçu ve Medikal Pigmentasyon Uzmanı Didem Özkan, bakım ve kontrollerle sonbaharı daha az kayıpla atlatmanın mümkün olduğunu söyledi. Özellikle depresyonun da etkisiyle sonbaharda yapraklar gibi kaşların da tel tel döküldüğünü ve ciddi seyrekleşmelerin yaşandığını ifade eden Didem Özkan “Sonbaharda saçlar gibi kaşlar da dökülüyor. Kaşlarda ciddi seyrekleşmeler oluşuyor. Bu durumu bazen insanlar kullandıkları kozmetiklerin de etkisiyle fark edemiyor ancak yaşanan seyrekleşme ciddi boyutlarda olabiliyor. Ayrıca yaz dönemini bakımsız geçiren kaşlar, sonbaharda daha da güçsüz olabiliyor. Bu yüzden bir mevsimle kaşlarınızı kaybedebilirsiniz ve tekrar uzun bir süre yeniden çıkmasını beklemek zorunda kalabilirsiniz. Sonbaharda kaş kayıplarınızı düşürmek için kişiye özel olarak kıl köklerine uygulanan kaş vitamini ve bitkisel yağ içerikli bakım yöntemlerini yaz sonunda uygulayarak kaşlarınızın daha az kayıpla mevsim geçişini atlatmanıza yardımcı olur.” dedi.

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SEYRELEN KAŞLARIN KURTARICISI 'KAŞ DETOKSU' YÖNTEMİ

Kaş dökülmesinin dış görünümde ciddi bir sorun olduğuna değinen Didem Özkan, özellikle 20 ve 40 yaş gruplarında mevsimsel dökülmenin sık yaşanabildiğini, bu yaş gruplarının ilkbahar ve sonbahar ayları öncesinde yaz sonu kaş detoksu olarak adlandırılan medikal bakımlarının ihmal etmemeleri gerektiğini söyledi. Özellikle yoğunluğunu kaybetmeye başlayan ve seyrekleşen kaşlar için kaş detoksu yöntemiyle kaşsız bir sonbahar geçirmekten kurtulmanın mümkün olabileceğini belirten Didem Özkan; “Kıl yapısının güçlendirilmesi ve hacim verilmesiyle yapılabilen kaş detoksu uygulaması kendi kaş köklerinizi besleyerek ve canlandırarak mevcut köklerinizi harekete geçirmeyi sağlıyor. Kendi kaşlarımızdan yararlanarak yaptığımız bu işlemde kıl yapısını güçlendirerek kaşlarımızın dolgusunu artırıyoruz. Sadece 1-2 seans sonunda kendi kaşlarınızla yepyeni bir Anatomik Kaş Tasarımı' na kavuşabiliyorsunuz. Kaş detoksunun saçlara da önemli faydaları bulunuyor. Yazın yıpranan ve dökülen saçların dökülmelerini engelleyerek daha sağlıklı olmasını sağlar.” açıklamasında bulundu.

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kaş detoksu kaş depresyon

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