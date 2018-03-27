KADIN

Kaşlarınızı yaptırırken iki kere düşüneceksiniz

Esra Çeliksoy Esra Çeliksoy
YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 15:59 | Son Güncelleme

26 yaşındaki Kanyarat Chaichan, deneyimsiz bir dövme sanatçısına kaşlarını emanet edince olanlar oldu. Microblading (kıl tekniği) ile kaşlarını yaptırmak isteyen Chaichan, aynaya baktığında kendini tanıyamadı.

Kaşlarınızı yaptırırken iki kere düşüneceksiniz

Son zamanların trendi olan kalın kaş modasına Tayland'da yaşayan Kanyarat Chaichan'da katılmak istedi ama işler istediği gibi gitmedi.

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Daha ucuz olduğu için oldukça tecrübesiz birine emanet ettiği kaşları, sanki keçeli kalemle boyanmış gibi duruyordu.

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Kanyarat'ın kaşları sosyal medyada gündem olunca Vilailak Nan Sundantom adındaki güzellik terapisti, genç kadına daha düzgün bir kaş yapmayı teklif etti.

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Kanyarat'ın onayından sonra hiçbir ücret almayan Sundantom, yeni bir şekil oluşturmak için harekete geçti. Ancak talihsiz kadın yeni kaşlarının sonuçlarını görmek için 6 ay beklemek zorunda.

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Sonuçlardan oldukça memnun olduğunu söyleyen genç kadın tedavi için minnettar olduğunu, kendini daha iyi hissettiğini söylüyor. Ve uyarıyor: ''benim durumuma düşmek istemiyorsanız kendinizi işinde tecrübeli olan insanlara emanet edin.''

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Anahtar Kelimeler:
Kanyarat Chaichan Microblading

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