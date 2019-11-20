Kastamonu'daki "Gavur Kayalıkları"nda kurtarma kazısı başladı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yer alan tarihi "Gavur Kayalıkları"nda, kurtarma kazısı başlatıldı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Gavur Kayalıkları"nda yapılan kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Devrez Vadisi üzerinde yer alan tarihi "Gavur Kayalıkları"nın eski bir ören yeri olduğunu söyledi.

Bu bölgede define arayıcılarının sürekli kaçak kazı yaptıkları duyumunu aldıklarını belirten Pişkin, "Yetkili arkadaşların da içinde olduğu kalabalık bir heyetle buraya bir inceleme gezisi düzenledik. Bu inceleme neticesinde burada gerçekten tarihi ve kültürel dokunun yattığına inandık ve ikna olduk. Üzülerek söylemek isterim ki buranın bir köstebek deliği gibi delik deşik edildiğini, şuursuzca ve bilinçsizce yapılan kaçak kazı sonucu define arayıcıları tarafından heba edildiğini gördüm." diye konuştu.

Define arayanların kayalıklarda yatan kültürel dokunun gerçek define olduğunu bilmesi gerektiğini ifade eden Pişkin, yaptıkları temaslar sonucu bu ay başında kurtarma kazısının fiili olarak başlatıldığını bildirdi.