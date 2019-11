Kastamonu'daki "Gavur Kayalıkları"nda kurtarma kazısı başladı

Kazının kültürel dokunun enkaz altından kurtarılması ya da değerlendirilmesi amacıyla yapıldığını belirten Pişkin, "Şu anda çalışmalar devam ediyor. Bu hafta içinde, Kastamonu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim görevlileri, Kastamonu Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Kastamonu Müze Müdürlüğü yetkilileri burada tam bir inceleme gezisi yapacaklar. Burada daha detaylı bir kazının devam edebilmesi mevsim şartlarının normalleşmesiyle mümkün olacak. 2020 yılının Mayıs- Haziran aylarından itibaren burada bıraktığımız çalışmalar devam edecek." bilgilerini verdi.

Gavur Kayalıkları ile ilgili hassasiyetlerinin üst seviyede olduğunun altını çizen Pişkin, şunları kaydetti:

"Her türlü kolluk manasında gerekli tedbirleri alacağız. Buranın yeniden define avcıları, define arayıcıları anlamında heba edilmesine izin vermeyeceğiz. Ülkemiz gerçekten bir medeniyetler beşiği. Kazmayı vurduğun her yerden gerçek manada tarih, kültürel miras fışkırıyor. Fakat biz gerçek zenginliğin ne olduğu konusunda gerekli bilince ve duyarlılığa sahip değiliz. Bundan sonra artık Gavur Kayalıkları mevkisi devletin emin ellerindedir. Burada çıkacak her türlü kültürel ve tabiat değerinin Tosya'nın gururu olarak sergileneceğinden ve bundan da büyük mutluluk duyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."