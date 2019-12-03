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"Kasten öldürme"ye 15 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 11:25 | Son Güncelleme

Sanık, eski kız arkadaşının sevgilisini öldürdüğü gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi, eski kız arkadaşının sevgilisini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığı 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Bilal Daldal, pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme Daldal'ın ateşli silah kullanarak "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar vererek, sanığın "haksız tahrik" altında suçu işlediğinden cezasını 18 yıla indirdi.

Sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alan mahkeme heyeti, cezayı 15 yıla düşürerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, S.Ü. ile Bilal Daldal’ın uzun süredir sevgili oldukları, S.Ü’nün sanık Daldal’dan ayrılarak maktul Cemil Ceylan ile görüşmeye başladığı, bu sırada sanığın sosyal medya hesabından S.Ü. ile fotoğraflarını paylaştığı kaydedilmişti.

Bahçelievler’de 21 Şubat 2018’de maktul Ceylan ile sanık Daldal’ın sokakta karşılaştıkları, çıkan kavgada maktulün bıçak çektiği, Daldal’ın da maktule 2-3 el ateş ettiği belirtilmişti.

İddianamede, sanık Bilal Daldal’ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep edilmişti.

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Bahçelievler Kasten öldürme tutuklu sanık Bilal Daldal

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