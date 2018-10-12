Kate ezber bozdu! Bütün gözler ona çevrildi

En çok merakla beklenen konuklardan biri Cambridge Düşesi Kate Middleton idi. Törene Prens William ile birlikte katılan Middleton, bu kez dikkat çekici bir kıyafet seçti.

Kız kardeşi Pippa'nın düğününde de Prens Harry'nin düğününde de daha soluk renklerde kıyafetler giyen ve sade bir görüntü sergileyen Middleton bu kez daha göz alıcı bir kıyafet tercih etti.

Düşes, favorisi olan Alexander McQueen'den bir kıyafet giydi. Çizgileri değilse bile rengi nedeniyle Düşes'in bu seçimi büyük ilgi gördü.

Geçtiğimiz mayıs ayında Prens Harry ile evlenen Meghan Markle ise her zamanki gibi koyu renk bir kıyafet giydi. Geçtiğimiz mayıs ayında Prens Harry ile aynı yerde evlenen Meghan Markle ise Givenchy tasarımı bir kıyafet giydi.

Prens Harry ve Meghan Markle. Çift, mayıs ayında yine aynı yerde evlenmişti.

Prenses Eugenie'nin herkes tarafından merak edilen gelinliği de sonunda gün ışığına çıktı. Bugüne kadar bu konuda birçok tahmin yapılmış olsa da Prenses, tercihiyle herkesi şaşırttı.

Prenses Eugenie, büyük gün için Peter Pilotto tasarımı bir gelinlik giydi. Uzun bir kuyruğu olan gelinliğin duvaksız olması da dikkat çekti.