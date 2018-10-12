KADIN

Kate ezber bozdu! Bütün gözler ona çevrildi

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 16:45 | Son Güncelleme

İngiliz kraliyet ailesi bir yıl içinde ikinci büyük düğüne hazır. Kraliçe 2. Elizabeth'in torunu Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank evleniyor. Windsor Şatosu'ndaki nikah öncesi de konuklar birer birer mekana ulaşmaya başladı. Sinema yıldızlarından ünlü şarkıcılara, tanınmış TV yüzlerinden modellere tören tam anlamıyla bir yıldızlar geçidine dönüştü. Sert rüzgar yüzünden konuklar zorlu anlar da yaşadı.

Kate ezber bozdu! Bütün gözler ona çevrildi

En çok merakla beklenen konuklardan biri Cambridge Düşesi Kate Middleton idi. Törene Prens William ile birlikte katılan Middleton, bu kez dikkat çekici bir kıyafet seçti.

11

Kız kardeşi Pippa'nın düğününde de Prens Harry'nin düğününde de daha soluk renklerde kıyafetler giyen ve sade bir görüntü sergileyen Middleton bu kez daha göz alıcı bir kıyafet tercih etti.

12

Düşes, favorisi olan Alexander McQueen'den bir kıyafet giydi. Çizgileri değilse bile rengi nedeniyle Düşes'in bu seçimi büyük ilgi gördü.

6

Geçtiğimiz mayıs ayında Prens Harry ile evlenen Meghan Markle ise her zamanki gibi koyu renk bir kıyafet giydi. Geçtiğimiz mayıs ayında Prens Harry ile aynı yerde evlenen Meghan Markle ise Givenchy tasarımı bir kıyafet giydi.

3

Prens Harry ve Meghan Markle. Çift, mayıs ayında yine aynı yerde evlenmişti.

9

Prenses Eugenie'nin herkes tarafından merak edilen gelinliği de sonunda gün ışığına çıktı. Bugüne kadar bu konuda birçok tahmin yapılmış olsa da Prenses, tercihiyle herkesi şaşırttı.

6

Prenses Eugenie, büyük gün için Peter Pilotto tasarımı bir gelinlik giydi. Uzun bir kuyruğu olan gelinliğin duvaksız olması da dikkat çekti.

1

İŞTE KRALİYET DÜĞÜNÜNDE ŞIKLIK YARIŞINDAN KARELER

Kraliçe Elizabeth'in torunu Prenses Eugenie ile işadamı Jack Brooksbank'ın görkemli evlilik törenine birçok ünlü isim katıldı. Konuklar kıyafetleriyle göz doldurdu.

6

11
Kate Middleton ve Prens William

20

Naomi Campbell

21

James Cook, Cara Delevingne, Edward Grant, Derek Blasberg ve Chloe Delevingne

22

Demi Moore

23

Gwen Field, Robbie Williams ve Ayda Field

24

Stephen Fry ve Elliott Spencer

25

Lady ve Lord Frederick Windsor

26

Sussex Düşesi Meghan Markle

27

Kraliçe 2. Elizabeth II ve Prens Philip

28

York Düşesi Sarah and Prenses Beatrice

29

Ellie Goulding

32

Pippa Middleton


PARTNERİnsanların engelleriyle de güzel olduğunu tüm dünyaya gösteren geleneksel Japon sanatı: 'Kintsugi'İnsanların engelleriyle de güzel olduğunu tüm dünyaya gösteren geleneksel Japon sanatı: 'Kintsugi'
Dünyanın gözü Kraliyet düğününde! Dünyanın gözü Kraliyet düğününde!
Dijital Kadın Zirvesi “Dijital Topuklar” için geri sayım başladı!Dijital Kadın Zirvesi “Dijital Topuklar” için geri sayım başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kate middleton Kraliyet düğün

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

Engin Altan Düzyatan hakkında zorla getirme kararı

Engin Altan Düzyatan hakkında zorla getirme kararı

Bilim insanları açıkladı! Neden cinsel ilişkiye giriyoruz?

Bilim insanları açıkladı! Neden cinsel ilişkiye giriyoruz?

'20 yıl içinde kadınlar erkeksiz çocuk doğurabilecek'

'20 yıl içinde kadınlar erkeksiz çocuk doğurabilecek'

Vogue seçti! Geçmişten günümüze damga vuran esmer kadınlar

Vogue seçti! Geçmişten günümüze damga vuran esmer kadınlar

Sofranızdan eksik etmeyin, çünkü bu besinler meme kanseri riskini azaltıyor

Sofranızdan eksik etmeyin, çünkü bu besinler meme kanseri riskini azaltıyor

İlginizi Çekebilir

Makyajı silince gerçek yüzünü gördü! 'Böyle boşanma sebebi olur mu?' diyeceksiniz

Makyajı silince gerçek yüzünü gördü! 'Böyle boşanma sebebi olur mu?' diyeceksiniz

Kim inanır dört çocuk annesi olduğuna! Sırlarını bir bir açıkladı

Kim inanır dört çocuk annesi olduğuna! Sırlarını bir bir açıkladı

Sosyal medya bu elbiseyi konuşuyor! İzlediğinizde siz de hak vereceksiniz

Sosyal medya bu elbiseyi konuşuyor! İzlediğinizde siz de hak vereceksiniz

Ön yargıları yıkan kadın! Ondan ilham almak eminiz size de iyi gelecek

Ön yargıları yıkan kadın! Ondan ilham almak eminiz size de iyi gelecek

İnternetten alışverişe tövbe ettiler! Kiminin göğsü açıkta kaldı, kiminin kalçası

İnternetten alışverişe tövbe ettiler! Kiminin göğsü açıkta kaldı, kiminin kalçası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın gözü Kraliyet düğününde!

Dünyanın gözü Kraliyet düğününde!

Dijital Kadın Zirvesi “Dijital Topuklar” için geri sayım başladı!

Dijital Kadın Zirvesi “Dijital Topuklar” için geri sayım başladı!

Seramik sanatçısı Melis Kolyozyan’dan üçüncü sergi: “Over the Rainbow”

Seramik sanatçısı Melis Kolyozyan’dan üçüncü sergi: “Over the Rainbow”

Bir yılda 45 kilo verdi! Son haliyle ilham kaynağı oluyor

Bir yılda 45 kilo verdi! Son haliyle ilham kaynağı oluyor

Makyajı silince gerçek yüzünü gördü! 'Böyle boşanma sebebi olur mu?' diyeceksiniz

Makyajı silince gerçek yüzünü gördü! 'Böyle boşanma sebebi olur mu?' diyeceksiniz

Sokak hayvanlarının hayatını kurtarmaya yardımcı olacak kolay öneriler

Sokak hayvanlarının hayatını kurtarmaya yardımcı olacak kolay öneriler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.