Kate Middleton kusursuz cildini buna borçlu! İşte kuşburnu yağı hakkında bilmedikleriniz

Kuşburnu (Rosa canina), boyu genellikle 1-5 metre arası olan çalı şeklindeki küçük bir ağaççık olup, asıl vatanının Türkiye olduğu ve buradan dünyanın bütün yörelerine zaman içinde yayıldığı tahmin edilmektedir. Eylül ve Ekim aylarında toplanan meyveleri, güneşli, kuru ve havadar yerlerde iyice yıkandıktan sonra kurutulur. Bazı ülkelerde Kuşburnu çekirdeğinden Kuşburnu Çekirdek yağı (Kuşburnu yağı) elde edilir. Cilt bakımı rutininizde hiç kuşburnu yağını denediniz mi? Deneyimlerinizi bizimle paylaşın.

Cildiniz için en mucizevi bakımı veren kuşburnu yağı ile tanışın

1 / 9 SİVİLCE VE AKNE LEKELERİNDEN KURTULMANIZI SAĞLAR A, B ve C vitaminleri nedeniyle kuşburnu yağının antienflamatuar, rejeneratif ve antimikrobiyal etkisi vardır. Bu nedenle, bu sivilce izleri, yanıkları ve akneyi azaltmak için kullanılabilir. Bu yağın verimliliğini arttırmak için, temiz parmakla hasarlı bölgeye uygulayın.

2 / 9 Renk solmasına karşı ise; Ürünün dörtte birini avucunuza koyun. İsterseniz yağı biraz ısıtın.Yağ tamamen emilinceye kadar cildi nazikçe masaj yapın. İşlem sabah ve akşam saatlerinde yatmadan önce yapılabilir.

3 / 9 YAŞLANMA GECİKTİRİCİ ETKİ Yağ, cildin esnekliğini ve esnekliğini destekleyen doğal bir protein olan kollajen sentezini uyaran tokoferol ve karoten içerir. Böylece yağ, kırışıklıkların oluşumunu yavaşlatır ve yumuşatıcı bir etkiye sahiptir. C vitamini nedeniyle, kan akışını artırmaya ve cilt hücrelerinin beslenmesini artırmaya yardımcı olur. Bir çay kaşığı kuşburnu yağı, 2 damla portakal esansiyel yağı ve bir çorba kaşığı ekşi kremayı karıştırın. 20-30 dakika boyunca cildinize uygulayın. Ilık su ile durulayın.

4 / 9 CİLDİ NEMLENDİRİR Kuşburnu yağı cildin kurumasını engeller. Yağ asitleri (palmitik, oleik, miristik, linolenik) içerdiğinden, cildi dış olumsuz etkilerden korur ve cilt hücrelerinin içindeki nemi tutar. B grubu vitaminlerin varlığı nedeniyle, bu yağ aynı zamanda cildi nemlendirir. Cildi nemlendirmek için kuşburnu yağını her gün saf formda veya nemlendirici bir kremle uygulayabilirsiniz. Nemlendirici yüz maskesi tarifi: Bir kasede 2 yumurta sarısını karıştırın. İçine kuşburnu yağı ekleyin. Maskeyi yüzünüze 20 dakika boyunca uygulayın. Ilık su ile yıkayın.

5 / 9 KUŞBURNU YAĞI İLE PEELİNG 6 Peeling yüz maskesi tarifi: 1/2 çay kaşığı kabartma tozunu, 1 çay kaşığı kuşburnu yağı ile karıştırın. Cildinize hafifçe masaj yaparak uygulayın. Ilık su ile yıkayın. Sonrasında bakım kreminizi uygulayın.

6 / 9 SIKILAŞTIRICI ETKİYE SAHİPTİR Elastikiyetini yeniden kazanmak veya sarkma cilt önlemek istiyorsanız, yatmadan önce günlük kuşburnu yağı kullanın. Hepsi hücre metabolizmasına katılan ve hormon ve enzim üreten demir, potasyum, manganez, fosfor, stronsiyum, magnezyum ve bakır içerir. Saf formda uygulayın ya da yüz kreminizle karıştırın. Sıkılaştırıcı yüz maskesi tarifi: Bir yemek kaşığı muz püresi, bir çay kaşığı bal ve 1/2 çay kaşığı kuşburnu yağını karıştırın; 30 dakika yüzünüze uygulayın. Ilık su ile yıkayın. İşlemden sonra en sevdiğiniz gündüz kremi uygulayabilirsiniz.

7 / 9 CİLT TONUNUZU DENGELER Cildinizde herhangi bir kırmızı lekeler varsa, bu yağ sizin için. Yağdaki B vitaminleri herhangi bir tahrişi yatıştırmaya yardımcı olurken, K vitamini özellikleri iyileştirir ve pigmentasyonu ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Yüz maskesi tarifi sakinleştirici: 2 çay kaşığı aloe vera'yı bir çay kaşığıyla karıştırın. Maskeyi yüzünüze uygulayın ve 30 dakika bekletin. Ilık su ile yıkayın. Sonra en sevdiğiniz gündüz kremini uygulayabilirsiniz.

8 / 9 CİLDİNİZİ AYDINLATIR Kuşburnu yağı sıkılaştırıcı özelliklere sahiptir ve K vitamini içerir. Bu yüzden gözeneklerinizi sıkılaştırabilir ve yanaklarınızı parlatabilir. Parlatıcı yüz maskesi tarifi: Yarım bardak süt alın ve kaynatın. 2 yemek kaşığı yulafı ezin. Yulafları sütle karıştırın. Karışımı buzdolabında soğumaya bırakın. Daha sonra içine 1 çay kaşığı kuşburnu yağı ekleyin. 20 dakika yüzünüze uygulayın. Ilık su ile yıkayın.. İşemden sonra her zaman kullandığınız kremi uygulayın.