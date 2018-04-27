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Kate Middleton'un doğum sonrası fotoğrafları yeni anneleri çıldırttı

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 09:35 | Son Güncelleme

Üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Cambrigde düşesi Kate Middleton, doğumdan birkaç saat sonra basının karşısına geçti. Kusursuz görüntüsüyle dikkat çeken Middleton, yeni doğum yapan annelerin gündemindeydi. Doğumdan sonra Kate Middleton ve doğumdan sonra ben konulu fotoğraflar yüzlerce beğeni aldı.

Kadınlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hayaller Gerçekler

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Milyonlarca kişinin gözleri onun üzerindeydi. Üçüncü kez anne olmuştu ve herkes kollarında yeni bebeğiyle hastaneden çıkışını bekliyordu.
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Sonunda göründü. Üzerinde kalıp gibi kırmızı elbisesi, saçları ve makyajı yerinde, her zamanki kibar gülümsemesi dudaklarında!
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Dünyanın dört bir yanından çok sayıda kadın anne olduktan sadece birkaç saat sonra çekilen pozlarını paylaşmaya başladı.
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Elbette hiçbiri Kate Middleton gibi görünmüyordu.
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"Hayaller ve gerçekler" notlarıyla paylaşılan bu "yeni annelik" pozları çok konuşuldu. İşte yeni annelerin bebeklerini kucaklarına aldıktan birkaç saat sonra çekilen o pozları.
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Çoğu tatlı bir şaşkınlık içinde, kimi uyuyor, kimi objektiflere gülümsüyor. Ama hiçbiri Middleton gibi görünmüyor.
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Elbette Kate Middleton da öyle kusursuz görünmesini bir ekibe borçlu. Daha önce de açıklandığı gibi Middleton'ın doğumu sırasında sadece jinekologlar, ebeler ve diğer sağlık uzmanlarından oluşan kalabalık bir ekip hazır bulunmadı.
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Onlarla birlikte Middleton'ın stil danışmanları, saç ve makyaj uzmanları da yanındaydı.
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Aslında Middleton daha önceki iki doğumunda da hastane çıkışı görüntüsüyle olay yaratmıştı. Özellikle kızı Charlotte'u dünyaya getirdikten sonra öyle kusursuz görünüyordu ki, bir ara o bebeği kendisinin dünyaya getirmediği, yeni anne olan bir kadının asla böyle kusursuz görünemeyeği iddiaları bile ortaya atılmıştı.
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İşte doğum sonrası "Hayaller ve gerçekler" notlarıyla paylaşılan "yeni annelik" pozları
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