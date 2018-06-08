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Kate Moss defilenin önüne geçti, herkes selülitli bacaklarını konuştu!

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 08.06.2018 11:55 | Son Güncelleme

44 yaşında olmasına rağmen hala podyumların aranılan modellerinden biri olan Kate Moss, ABD’nin New York, eyaletinde düzenlenen Saint Laurent defilesini ön sıradan izledi. Gecede mini bir şort giyen ve tüm ilgiyi üzerine çeken deneyimli model ne yazık ki selülitlerinin gündeme gelmesinden kurtulamadı.

Kate Moss da olsan yaşlanırsın...

Kate Moss, geceye selülitli bacaklarıyla damga vurdu

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Moda dünyasının yaşayan efsanelerinden biri olarak nitelendirilen Kate Moss, New York'ta düzenlenen YveS Saint Laurent defilesine izleyici olarak katıldı. 44 yaşındaki Moss'un bacaklarının görünümü ise kelimenin tam anlamıyla olay yarattı.
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"JİMNASTİK BENİ HASTA EDİYOR!"

"JİMNASTİK BENİ HASTA EDİYOR!"
Bel kısmı altın rengi pırıltılı mini şort takım giyen Kate Moss'un bacaklarındaki selülitler dikkat çekti. Moss, bir süre önce W dergisine verdiği bir röportajda hayatı boyunca hiç spor yapmadığını söylemişti. Moss "Asla jimnastik ya da onun gibi şeylerle uğraşmadım. Ama bu beni hasta ediyor çünkü aslına bakılırsa son zamanlarda spor yapmaya başladım" diyerek son dönemde diğer meslektaşlarının izinden gittiğini ifade etmişti.
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"HALA REKLAM YÜZÜ OLMAYA DEVAM EDİYOR"

"HALA REKLAM YÜZÜ OLMAYA DEVAM EDİYOR"
Birçok meslektaşının çoktan emekli olduğu bir yaşta olan Kate Moss kendini "yarı emekli" olarak tanımlıyor. Ünlü firmaların hala kendisini tanıtım yüzü olarak seçmesine şaşırdığını da belirten Moss "Bir kampanya için teklif geldiğinde hala şaşırıyorum. Kendi kendime daha ne kadar süre bu işi yapacağımı soruyorum" diye konuşmuştu.
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Kate Moss, firmalardan hala teklif alsa da podyumlarda baştacı olsa da sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerinden kurtulamadı. Selülitleri, dekolte bölgesi ve yüzündeki kırışıkları gören kullanıcılar ''Zaman ona da acımasız davranıyor. Kate Moss da olsan yaşlanıyorsun'' diye yorum yaptılar.
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Kate Moss, New York'daki Yves Saint Laurent defilesini Fransız oyuncu Charlotte Gainsbourg ile birlikte izledi.
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İşte selülitleriyle günlerce konuşulan, unutulmayan diğer ünlüler...

İşte selülitleriyle günlerce konuşulan, unutulmayan diğer ünlüler...
Gülben Ergen
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Christina Aguilera
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Beren Saat
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Ashley Graham
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Ashley Graham
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Lilly Allen
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İrem Derici
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Kim Kardashian
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Nurgül Yeşilçay
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Sharon Stone
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Sibel Can
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Rihanna
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Hande Yener
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Ceylan
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Hülya Avşar
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Kate Moss Selülit selülitli ünlüler

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