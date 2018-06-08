Kate Moss defilenin önüne geçti, herkes selülitli bacaklarını konuştu!

Kate Moss da olsan yaşlanırsın...

Kate Moss, geceye selülitli bacaklarıyla damga vurdu

1 / 20 Moda dünyasının yaşayan efsanelerinden biri olarak nitelendirilen Kate Moss, New York'ta düzenlenen YveS Saint Laurent defilesine izleyici olarak katıldı. 44 yaşındaki Moss'un bacaklarının görünümü ise kelimenin tam anlamıyla olay yarattı.

2 / 20 "JİMNASTİK BENİ HASTA EDİYOR!" Bel kısmı altın rengi pırıltılı mini şort takım giyen Kate Moss'un bacaklarındaki selülitler dikkat çekti. Moss, bir süre önce W dergisine verdiği bir röportajda hayatı boyunca hiç spor yapmadığını söylemişti. Moss "Asla jimnastik ya da onun gibi şeylerle uğraşmadım. Ama bu beni hasta ediyor çünkü aslına bakılırsa son zamanlarda spor yapmaya başladım" diyerek son dönemde diğer meslektaşlarının izinden gittiğini ifade etmişti.

3 / 20 "HALA REKLAM YÜZÜ OLMAYA DEVAM EDİYOR" Birçok meslektaşının çoktan emekli olduğu bir yaşta olan Kate Moss kendini "yarı emekli" olarak tanımlıyor. Ünlü firmaların hala kendisini tanıtım yüzü olarak seçmesine şaşırdığını da belirten Moss "Bir kampanya için teklif geldiğinde hala şaşırıyorum. Kendi kendime daha ne kadar süre bu işi yapacağımı soruyorum" diye konuşmuştu.

4 / 20 Kate Moss, firmalardan hala teklif alsa da podyumlarda baştacı olsa da sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerinden kurtulamadı. Selülitleri, dekolte bölgesi ve yüzündeki kırışıkları gören kullanıcılar ''Zaman ona da acımasız davranıyor. Kate Moss da olsan yaşlanıyorsun'' diye yorum yaptılar.

5 / 20 Kate Moss, New York'daki Yves Saint Laurent defilesini Fransız oyuncu Charlotte Gainsbourg ile birlikte izledi.

6 / 20 İşte selülitleriyle günlerce konuşulan, unutulmayan diğer ünlüler... Gülben Ergen

7 / 20 Christina Aguilera

8 / 20 Beren Saat

9 / 20 Ashley Graham

10 / 20 Ashley Graham

11 / 20 Lilly Allen

12 / 20 İrem Derici

13 / 20 Kim Kardashian

14 / 20 Nurgül Yeşilçay

15 / 20 Sharon Stone

16 / 20 Sibel Can

17 / 20 Rihanna

18 / 20 Hande Yener

19 / 20 Ceylan