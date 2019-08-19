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Kate Upton'dan yıllar sonra gelen itiraf: 'Kıvrımlı ve dolgun oluşum nedeniyle çok eleştirildim'

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 19.08.2019 09:45 | Son Güncelleme

2010 yılında Sports Illustrated'in kapağını süslemesiyle ün kazanan ve o gün bugündür kıvrımlı model olarak anılan Kate Upton, modellik kariyerine başladığı ilk zamanlarda 'fazla kıvrımlı' olduğu için eleştirildiğini söyledi. Ancak Upton şimdi güzellik endüstrinin değişmesinden dolayı mutlu.

Kate Upton'dan yıllar sonra gelen itiraf: 'Kıvrımlı ve dolgun oluşum nedeniyle çok eleştirildim'

Modellik kariyerine başladığı ilk yıllarda kıvrımlı ve dolgun hatlarıyla dikkat çeken Kate Upton, o dönemdeki hemcinslerinden bu özellikleri sayesinde ayrılıyordu.

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Birçok markanın daha zayıf modelleri tercih ettiğini söyleyen Upton, modellik endüstrisinden de güzellik standartlarına uymadığı gerekçesiyle eleştiriler aldığını ifade etti.

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Bununla birlikte güzellik sektörünün zaman içinde değiştiğini, artık güzelliğin 'bedene' takıntılı olmamasından dolayı memnun olduğunu söyleyen Upton, dayatılan güzellik algısı hakkında ise şöyle konuştu: 'Bir çok yönden, endüstri beni gerçekten geliştirdi ve yıktı. Sonra kendimi yeniden inşa ettim. Kariyerime ilk başladığım zamanlarda sadece vücut ölçülerinizle ilgileniyorlardı. Bir pantolona sığamadığınız zaman utanmalıydınız.

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Bu düşüncelerden uzaklaşmak istedim kendime olan güvenimi kaybettim. Ancak kimsenin kafasıda hayal ettiği gibi olmamaya karar verdim. Tüm kadınlar da böyle düşünmeli. Birileri istiyor diye bir kalıba girmeyin. Bir elbisenin içine sığamıyor musunuz? Diğerini alın.'

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Güzel model şimdi kadınlar için, #ShareStrong adında ve başkalarını güçlendirmek ve pozitifliği yaymak için tasarlanmış bir sosyal medya kampanyası başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Kate Upton kıvrımlı model kate upton

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