HABER

Kavga ihbarına giden polislere pastalı sürpriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 18:06 | Son Güncelleme

Adıyaman'da polis ekipleri, kavga ihbarı üzerine gittikleri kafe ve spor salonunda gençler tarafından pastayla karşılandı

Adıyaman'da polis ekipleri, kavga ihbarı üzerine gittikleri bir kafe ve spor salonunda da gençler tarafından pastayla karşılandı.

Altınşehir Mahallesi'ndeki bir kafenin sahipleri, 155 polis imdat hattını arayarak kavga ihbarında bulundu.

Kafede bulunan gençler, kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekiplerine kavga olmadığını, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla sürpriz yapmak için ihbarda bulunduklarını söyledi.

Polis ekipleri, daha sonra kafe sahipleri ve gençlerle pasta keserek kutlama yaptı.

Polis memuru Enver Türkkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, kavga ihbarı için geldikleri kafede sürprizle karşılaştıklarını belirterek, "Biz her zaman vatandaşın yanındayız. Bir ömür böyle devam edecek." dedi.

Kafe sahibi Seyfettin Öztürk ise polis ekiplerini mutlu etmek istediklerine işaret ederek, "Polislerimizin ayakları taşa değmesin. Bu mutlu günlerini kutlar, başarılar dilerim." diye konuştu.

Öte yandan, silahlı kavga ihbarı üzerine bir spor salonuna giden polis ekipleri de gençler tarafından pastayla karşılandı. Ekipler, gençlerle birlikte pastayı keserek kutlama yaptı.

Kavgaya gidip öyle bir manzara ile karşılaştılar ki... Kavgaya gidip öyle bir manzara ile karşılaştılar ki...
Sancaktepe Belediye Başkanı seçilen Şeyma Döğücü mazbatasını aldıSancaktepe Belediye Başkanı seçilen Şeyma Döğücü mazbatasını aldı
Şentop: Polis teşkilatımızın 15 Temmuz'daki tavrı hafızalarda yerini koruyacakŞentop: Polis teşkilatımızın 15 Temmuz'daki tavrı hafızalarda yerini koruyacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pasta Polis Haftası sürpriz

En Çok Okunan Haberler

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

İstanbul kararı için gözler YSK'da!

İstanbul kararı için gözler YSK'da!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Emre Mor bunu da yaptı

Emre Mor bunu da yaptı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Kazada öldüğü sanılan kadını, kocası boğarak öldürmüş

Korkunç cinayet! Saçlarından tutup suda boğmuş

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

"Kadın tutukluya kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

"Kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.