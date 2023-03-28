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  4. Kaya parçasının değeri dudak uçuklattı! “Hayatta bir kez bulunabilecek bir şey”

Kaya parçasının değeri dudak uçuklattı! “Hayatta bir kez bulunabilecek bir şey”

28.03.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’nın Victoria eyaletindeki altın yataklarında metal detektörle arama yapan ismi açıklanmayan bir kişi 4.6 kilogram ağırlığında bir kaya parçası buldu. Kaya parçasının içerisinde altın olduğunu fark etmesiyle birlikte genç adam büyük bir şaşkınlık yaşadı. İsmi açıklanmayan kişinin bulduğu altının 160 bin dolar (yaklaşık 3 milyon lira) değerinde olduğu belirtildi.

Kaya parçasının değeri dudak uçuklattı! “Hayatta bir kez bulunabilecek bir şey”

Avustralya’nın “Altın Üçgeni” olarak kabul edilen Victoria bölgesinde dolaşan amatör bir altın avcısı metal dedektörüyle yaptığı arama sırasında kaya parçasına gizlenen bir altın külçe buldu. Amatör altın avcısı 4.6 kilogram ağırlığındaki kaya parçasını alarak Melbourne yakınlarında bir dükkana götürdü.

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

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Melbourne yakınlarındaki bir dükkanda maden arama ekipmanları satan ve kaya parçasını satın alan Darren Kamp yaptığı açıklamada, bunun 43 yıllık kariyeri boyunca gördüğü en büyük numune olduğunu söyledi. Altın avcısının kendisine bulduğu kayanın yarısını getirdiğini ifade eden Kamp, “Çok şaşkınım. Hayatta bir kez bulunabilecek bir şey” dedi.

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Kaya parçasında yaklaşık 2.6 kilogram altın bulunduğunu belirten Darren Kamp, altını bulan kişinin parayı ailesi için harcamak istediğini söyledi. Avustralya, dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkelerinden biri olarak biliniyor. (İHA)

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Maden Avustralya Altın kaya

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