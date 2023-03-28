Kaya parçasının değeri dudak uçuklattı! “Hayatta bir kez bulunabilecek bir şey”

Avustralya’nın “Altın Üçgeni” olarak kabul edilen Victoria bölgesinde dolaşan amatör bir altın avcısı metal dedektörüyle yaptığı arama sırasında kaya parçasına gizlenen bir altın külçe buldu. Amatör altın avcısı 4.6 kilogram ağırlığındaki kaya parçasını alarak Melbourne yakınlarında bir dükkana götürdü.

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Melbourne yakınlarındaki bir dükkanda maden arama ekipmanları satan ve kaya parçasını satın alan Darren Kamp yaptığı açıklamada, bunun 43 yıllık kariyeri boyunca gördüğü en büyük numune olduğunu söyledi. Altın avcısının kendisine bulduğu kayanın yarısını getirdiğini ifade eden Kamp, “Çok şaşkınım. Hayatta bir kez bulunabilecek bir şey” dedi.

Kaya parçasında yaklaşık 2.6 kilogram altın bulunduğunu belirten Darren Kamp, altını bulan kişinin parayı ailesi için harcamak istediğini söyledi. Avustralya, dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkelerinden biri olarak biliniyor. (İHA)