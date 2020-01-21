Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 153 santimetreyle Kartepe'de kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartepe'de 153, Kartalkaya'da 150, Uludağ'da 137, Erciyes'te 99, Davraz'da 96, Yıldızdağı'nda 90, Denizli ve Nemrut'ta 85, Ilgaz'da 68, Palandöken'de 60, Ladik'te 58, Sarıkamış'ta 55, Saklıkent'te 50, Elmadağ'da 30, Ergan'da 28, Yıldıztepe'de 27, Yalnızçam'da 13, Konaklı'da 13, Kop'ta 8 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 21.01.2020 En düşükEn yüksekErciyes

HKY-10-6Ilgaz

ÇB-9-6Kartalkaya HKY-9-4Kartepe

KY-5-4Nemrut Dağı PB-9-5PalandökenKY-9-5SarıkamışHKY-13-3UludağKY-8-7YıldıztepeÇB-10-4(KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu)

