Kaybolmaya yüz tutan meslekler Safranbolu'da canlandırıldı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "Ahilik Haftası" etkinlikleri kapsamında, zanaatkarlar kaybolmaya yüz tutan meslekleri icra etti.
Tarihi Çarşı bölgesinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Karabük Vali Yardımcısı Barboros Baran, küçük yaşlarda babasının yanında çıraklık ve kalfalık yaptığını söyledi.
Ahiliğin yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik olduğunu ifade eden Baran, "İçinde bulunduğumuz muharrem ayının manevi değerlerini de düşündüğümüzde, özellikle ülkemizin içinde bulunduğu bu sıkıntılı ortamda ahilik kültürünü tekrar anlamanın, özümsemenin ve topluma kazandırmanın önemini bir kez daha anlıyoruz. Gün; birlik olma, beraber olma günü. Kazançtan ziyade, birlikte 'bu sıkıntılı süreci nasıl atlatırız'ı düşünme günü." diye konuştu.
AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal da ahilik kelimesinin Osmanlıca'da kardeşlik anlamına geldiğini belirtti.
Geçmişte Anadolu'nun, günlük ve sosyal hayatın önemini içeren kardeşliğin, dürüstlüğün ve eli açıklığın sanatla birleştiği yer olduğunu aktaran Ünal, "Ahilik, ahlaklı ticaretin, dürüst insan yetiştirmenin, ticarette adaletin, eşitliğin birleştiği noktadır. Ahilik içerisinde yetişme kültürleri vardır. Geçmişte ahilik ya da ahi olarak değerlendirilen bu kurum Osmanlı döneminde 'lonca' hatta 'gedik' isimleriyle anılmış. Günümüzde bunu esnaf odalarımız, esnaf odaları birliklerimiz temsil etmeye devam etmektedirler." ifadelerini kullandı.
CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ise Ahilik Haftası'nı kutlayarak, Safranbolu'nun lonca ve esnaf teşkilatlarının ayakta kaldığı yegane yerlerden biri olduğunu kaydetti.
Aksoy, üreten Türkiye için esnafa ve yaptıkları işlere çok ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Konuşmaların ardından yıllardır fotoğrafçılık yapan Nejat Özer, ahilik kültürüne göre çıraklıktan ustalığa geçen Orhan Taşçı'ya şedini kuşatarak ustalığa terfi ettiğini duyurdu.
Daha sonra, Vali Yardımcısı Baran, milletvekilleri Ünal ve Aksoy, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, esnafa plaket verdi.
Programda, kalaycı, demirci, semerci, yemenici, sayacı, saraç, ahşap işçiliği ve bakırcı gibi mesleklerin son temsilcilerinden zanaatkarlar mesleklerini icra etti.
Evinde esrar bulunan HDP'li Yedibela Kızılkaya gözaltına alındı
Sahte çocuk doktoru iddiası sosyal medyayı salladı!
Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki
Telefon almadan mutlaka bakın! İşte dünyanın en çok satan telefon markaları
9 yaşındaki çocuk 'yanlışlıkla' sünnet edildi
Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi
Devlet Bahçeli: MHP olarak yerel seçimlerde İstanbul'da aday çıkarmayacağız
Bel ağrıları artınca şifacıya gitti... Resmen kabusu yaşadı!
Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi
iOs 12 yükleyenler dikkat! Sizin de başınıza gelmiş olabilir
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog
Okuyucu Yorumları 0 yorum