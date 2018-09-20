Kaybolmaya yüz tutan meslekler Safranbolu'da canlandırıldı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "Ahilik Haftası" etkinlikleri kapsamında, zanaatkarlar kaybolmaya yüz tutan meslekleri icra etti.

Tarihi Çarşı bölgesinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Karabük Vali Yardımcısı Barboros Baran, küçük yaşlarda babasının yanında çıraklık ve kalfalık yaptığını söyledi.

Ahiliğin yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik olduğunu ifade eden Baran, "İçinde bulunduğumuz muharrem ayının manevi değerlerini de düşündüğümüzde, özellikle ülkemizin içinde bulunduğu bu sıkıntılı ortamda ahilik kültürünü tekrar anlamanın, özümsemenin ve topluma kazandırmanın önemini bir kez daha anlıyoruz. Gün; birlik olma, beraber olma günü. Kazançtan ziyade, birlikte 'bu sıkıntılı süreci nasıl atlatırız'ı düşünme günü." diye konuştu.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal da ahilik kelimesinin Osmanlıca'da kardeşlik anlamına geldiğini belirtti.

Geçmişte Anadolu'nun, günlük ve sosyal hayatın önemini içeren kardeşliğin, dürüstlüğün ve eli açıklığın sanatla birleştiği yer olduğunu aktaran Ünal, "Ahilik, ahlaklı ticaretin, dürüst insan yetiştirmenin, ticarette adaletin, eşitliğin birleştiği noktadır. Ahilik içerisinde yetişme kültürleri vardır. Geçmişte ahilik ya da ahi olarak değerlendirilen bu kurum Osmanlı döneminde 'lonca' hatta 'gedik' isimleriyle anılmış. Günümüzde bunu esnaf odalarımız, esnaf odaları birliklerimiz temsil etmeye devam etmektedirler." ifadelerini kullandı.