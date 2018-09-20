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Kaybolmaya yüz tutan meslekler Safranbolu'da canlandırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 16:04 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Ahilik Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte kaybolmaya yüz tutan meslekler icra edildi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "Ahilik Haftası" etkinlikleri kapsamında, zanaatkarlar kaybolmaya yüz tutan meslekleri icra etti.

Tarihi Çarşı bölgesinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Karabük Vali Yardımcısı Barboros Baran, küçük yaşlarda babasının yanında çıraklık ve kalfalık yaptığını söyledi.

Ahiliğin yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik olduğunu ifade eden Baran, "İçinde bulunduğumuz muharrem ayının manevi değerlerini de düşündüğümüzde, özellikle ülkemizin içinde bulunduğu bu sıkıntılı ortamda ahilik kültürünü tekrar anlamanın, özümsemenin ve topluma kazandırmanın önemini bir kez daha anlıyoruz. Gün; birlik olma, beraber olma günü. Kazançtan ziyade, birlikte 'bu sıkıntılı süreci nasıl atlatırız'ı düşünme günü." diye konuştu.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal da ahilik kelimesinin Osmanlıca'da kardeşlik anlamına geldiğini belirtti.

Geçmişte Anadolu'nun, günlük ve sosyal hayatın önemini içeren kardeşliğin, dürüstlüğün ve eli açıklığın sanatla birleştiği yer olduğunu aktaran Ünal, "Ahilik, ahlaklı ticaretin, dürüst insan yetiştirmenin, ticarette adaletin, eşitliğin birleştiği noktadır. Ahilik içerisinde yetişme kültürleri vardır. Geçmişte ahilik ya da ahi olarak değerlendirilen bu kurum Osmanlı döneminde 'lonca' hatta 'gedik' isimleriyle anılmış. Günümüzde bunu esnaf odalarımız, esnaf odaları birliklerimiz temsil etmeye devam etmektedirler." ifadelerini kullandı.

CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ise Ahilik Haftası'nı kutlayarak, Safranbolu'nun lonca ve esnaf teşkilatlarının ayakta kaldığı yegane yerlerden biri olduğunu kaydetti.

Aksoy, üreten Türkiye için esnafa ve yaptıkları işlere çok ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından yıllardır fotoğrafçılık yapan Nejat Özer, ahilik kültürüne göre çıraklıktan ustalığa geçen Orhan Taşçı'ya şedini kuşatarak ustalığa terfi ettiğini duyurdu.

Daha sonra, Vali Yardımcısı Baran, milletvekilleri Ünal ve Aksoy, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, esnafa plaket verdi.

Programda, kalaycı, demirci, semerci, yemenici, sayacı, saraç, ahşap işçiliği ve bakırcı gibi mesleklerin son temsilcilerinden zanaatkarlar mesleklerini icra etti.

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