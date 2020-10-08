HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayıp genç kız bulundu, ablasına cinsel saldırıyla suçladığı babası tutuklandı

Kayıp genç kız bulundu, ablasına cinsel saldırıyla suçladığı babası tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 18:37 | Son Güncelleme

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde ineklerini sağmak için evinin arkasındaki ahıra giden ve bir daha geri dönmemesi üzerine ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Ö. K. (17), 64 gün sonra bulunup, devlet korumasına alındı. Ö.K., ifadesinde, babasının evli olan ablasına cinsel saldırıda bulunduğunu, kendisine de bulunabileceğini düşünüp, evden kaçtığını söyledi. Gözaltına alınan baba E.K. tutuklandı.

Kayıp genç kız bulundu, ablasına cinsel saldırıyla suçladığı babası tutuklandı

Tekeler Mahallesi'nde çiftçilik ve besicilikle geçimini sağlayan ailenin 5 çocuğundan Ö.K., 3 Ağustos'ta saat 19.00 sıralarında inekleri sağacağını söyleyerek, evlerine 20 metre mesafedeki ahıra gitti. Aradan uzun süre geçmesine rağmen kızı dönmeyince baba E.K., ahıra gitti ancak kızını bulamadı. Gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kızına ulaşamayan baba, bir gün sonra jandarmaya gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Video çekerek, yardım çağrısında bulunan E.K., haber alamadığı kızının bir an önce bulunmasını istedi.

"KIZIM, ÇIK ORTAYA SENİ BEKLİYORUM"

Kızının hayatından endişe ettiğini belirten baba, "Kızım, adeta sır oldu. 5 gündür aramadığımız yer kalmadı. Yerin dibine de girse onu bulacağım. Bu savaşa devam edeceğim. Anne ve babası olarak bu günleri yaşamak zorunda değiliz. Kızım, çık ortaya, seni bekliyorum. En kısa zamanda bulunmanı ve geri dönmeni istiyorum. Diken üstünde yaşıyorum. Öldün mü kaldın mı, sağ mısın onu da bilmiyoruz. Bizim günahımız neydi ? Onu gören veya yerini bilen biri varsa vatandaş olarak görevini yerine getirerek, bize haber versin. 5 gündür uyku uyumadım. Aç, susuz hayatta kalmaya çalışıyorum. Hayatımız alt üst oldu. Bu insanlarda nasıl vicdan var ? Kızım daha 17 yaşında, nasıl rahat uyuyorsunuz. Anneyi, babayı hiç düşünmüyor musunuz ? Kaçtı mı, kaçırıldı mı, onu da bilmiyoruz. Kızım ortaya çık veya bize bir ışık yolla. Yetkililerden kızımın bulunması için destek bekliyorum" diyerek çağrıda bulunmuştu.

64 GÜN SONRA BULUNDU

Kayıp olan Ö.K., 64 gün sonra dün, Tekeler'e 3 kilometre mesafedeki başka bir mahallede kaldığı evde jandarma tarafından bulundu.

"ABLAMA CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU"

Ö.K., jandarmadaki ifadesinde, babasının evli olan ablasına cinsel saldırıda bulunduğunu, kendisine de bulunacağını düşünüp, evden kaçtığını söyledi.

BABA TUTUKLANDI

Genç kızın ifadesinden yol çıkan jandarma baba E.K.'yi gözaltına aldı. Jandarmanın ifadesine başvurduğu abla H.A. da babasının kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen baba E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ö.K. ise ailesine teslim edilmeyip, 18 yaşından küçük olduğu için devlet korumasına alındı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Savaşın ortasında araçları bırakıp kaçtılar! Savaşın ortasında araçları bırakıp kaçtılar!
PKK'nın sözde özel güç sorumlusu etkisiz hale getirildi PKK'nın sözde özel güç sorumlusu etkisiz hale getirildi
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Swinger (eş değiştirme) operasyonunda yeni detaylar!
Swinger (eş değiştirme) operasyonunda yeni detaylar!
AFAD'dan kritik uyarı! Hepsi bugün ve yarın bekleniyor
AFAD'dan kritik uyarı! Hepsi bugün ve yarın bekleniyor
Bomba iddia! Göğüs estetiği için...
Bomba iddia! Göğüs estetiği için...
Ünlü oyuncu arabada cinsel ilişkiye girenleri görünce bakın ne yaptı
Ünlü oyuncu arabada cinsel ilişkiye girenleri görünce bakın ne yaptı
46 yıldır kapalıydı! Maraş bugün halkın kullanımına açıldı
46 yıldır kapalıydı! Maraş bugün halkın kullanımına açıldı
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Diğer Haberler
Samsun'da pitbull saldırısına uğrayan Tuğba'ya 60 dikiş atıldı
Pitbull saldırısına uğrayan Tuğba'ya 60 dikiş atıldı
Son dakika! PKK'nın sözde özel güç sorumlusu etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde özel güç sorumlusu etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu Habur Çayı'nda rafting botunda kürek çekti
Bakan Soylu Habur Çayı'nda rafting botunda kürek çekti
İzmir'de sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
İzmir'de sağanak ve dolu yağışı
Korkunç olay! Arkadaşını öldürdüğünü SMS ile bildirdi
Cinayet mesajı: Rodi’yi öldürdüm!
CNN TÜRK muhabirleri Cudi Dağı'nın zirvesine çıktı
CNN TÜRK muhabirinin zor anları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.