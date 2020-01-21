Kayıp Gülistan Doku'yu arama çalışmalarında 17'nci güne girildi! Anne Doku'dan yürek dağlayan söz

5 Ocak tarihinden itibaren haber alınmayan Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde otururken kayıp olduğu günü görüntüleri araç içi kamerasına yansıyan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları genişletildi.Bugün Sarı Saltuk Viyadüğü’ndeki çalışmalar tamamlanarak Uzunçayır Baraj Gölü’nde belirlenen 750 bin metrekarelik alana kaydırıldı.Valilik koordinesindeki çalışmalara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı,Van ve Diyarbakır Jandarma Arama Kurtarma ekibi, Elazığ ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Diyarbakır Büyükşehir Belediyeleri,Kızılay, AFAD ve Kayseri Turkuaz Arama Kurtarma ekipleri katılıyor.

ÇALIŞMALAR 750 BİN METRE KARELİK ALANA KAYDIRILDI



2 bin 500 metre uzunluk ve 300 metre genişliğinde 750 bin metrekarelik baraj gölündeki çalışmalar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı timlerin Uzaktan Kumandalı Sualtı Tespit Cihazı (ROV) ve dalgıç polislerin su altında arama çalışmasıyla başladı. 8 ayrı ekiple birlikte bölgede hem drone hem de botlarla yüzey taramaları gerçekleştirilirken,kırsal alanda emniyet ve jandarma tarafından özel harekat polislerinin desteğiyle iz bulma ile arama kurtarma köpeklerinin katılımıyla yapılıyor.