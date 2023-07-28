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    4. Kayıp milyoner kripto fenomeninin korkunç ölümü! Bavulun içinde parçalara ayrılmış halde bulundu

    Kayıp milyoner kripto fenomeninin korkunç ölümü! Bavulun içinde parçalara ayrılmış halde bulundu

    28.07.2023 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan kripto parayla ilgili olarak yaptığı paylaşımlarıyla ünlenen 41 yaşındaki Arjantinli fenomen Fernando Perez Algaba günlerdir kayıptı. Sosyal medyadan lüks hayatını gösterdiği paylaşımlar yapan milyoner fenomenin cansız bedeni bir bavulun içinde parçalanmış halde bulundu. Bavulu bölgede oynayan çocukların bulduğu ifade edildi.

    41 yaşındaki sosyal medya fenomeni Fernando Perez Algaba’nın parçalara ayrılan cansız bedeni Arjantin’de bir grup çocuk tarafından bulunduktan sonra ülkede gündem yarattı. Buenos Aires eyaletinin Ingeniero Budge kasabasındaki bir dere kenarında oyun oynayan çocuklar suda yüzen kırmızı bir çanta fark etti. Çantayı sudan çıkartarak açtıklarında ise çocuklar fenomen ismin cansız bedeninin parçalarına rastladı. Çocukların ailesine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ebeveynler bavulu incelediklerinde kurbanın bacaklarını ve ön kolunu bularak polise haber verdi.

    PROFESYONEL İŞİ OLABİLİR

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    El Pais’in haberine göre yapılan kapsamlı araştırmada dereden fenomen ismin cansız bedeninin daha farklı parçalarına da ulaşıldı. Yetkiler son olarak kayıp baş ve gövdeyi de bulmayı başardı. Yerel basında çıkan haberlere göre vücut parçalarının düzgün ve hatasız bir şekilde kesilmiş olması cinayetin bir profesyonel tarafından işlendiğini akıllara getirdi.

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    Geçtiğimiz Salı gününden beri kayıp olan fenomen ismin otopsi raporunda cansız bedeninin parçalanmadan önce üç kez vurulduğu ortaya çıktı. Polis Algaba’yı parmak izlerinden ve vücudunda bulunan dövmelerden teşhis etti.

    ÖLÜM NEDENİ BORÇLARI OLABİLİR

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    Polis Algaba’nın ölümüyle ilgili olarak bir zanlıyı tutukladı. Cinayetin arkasındaki sebep belirsizliğini korurken fenomen ismin borçları nedeniyle öldürülmüş olabileceği gündeme geldi.

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