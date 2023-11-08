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  4. Kayıp olarak aranıyordu! Denizde cansız bedeni bulundu

Kayıp olarak aranıyordu! Denizde cansız bedeni bulundu

08.11.2023 16:40 | Son Güncelleme:
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Trabzon’da dünden beri kayıp olarak aranan meslek yüksekokulu öğrencisi Ümran A.’nın (19), Vakfıkebir ilçesinde denizde cesedi bulundu.

Kayıp olarak aranıyordu! Denizde cansız bedeni bulundu

Tonya Meslek Yüksek Okulu Hasta Bakım Bölümü öğrencisi Ümran A., dün akşam saatlerinde kaldığı yurda gelmedi. Ümrah A.’ya ulaşılamayınca yurt yetkilileri durumu ailesine bildirdi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç kız için arama çalışma başlatıldı, ancak bir sonuç alınamadı.

BALIKÇILAR DENİZDE CESET GÖRDÜ

Vakfıkebir ilçesi Yalıköy Mahallesi’nde balıkçılar, öğle saatlerinde denizde bir ceset görünce Deniz Polis ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Bölgeye gelen ekiplerin kıyıya çıkarıp, incelemede bulunduğu cesedin, Ümran A.’ya ait olduğu belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından genç kızın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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