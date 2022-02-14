Kaymak deyip geçmeyin! Kaymağın cilt bakımında kullanım şekilleri karşınızda...

Sütten elde edilen kaymak, katkısız ve doğal bir besin. Maske olarak kullanıldığında ciltte gözle görülür sonuçlar veren kaymak, yarattığı peeling etkisiyle ciltteki ölü derilerden arınmanızı ve adeta kaymak gibi bir cilde sahip olmanızı sağlıyor! Ölü derilerden arınan cilt, yumuşacık ve pürüzsüz bir görünüm yakalıyor. Ayrıca düzenli olarak kullanılan kaymak maskesi, sivilce izlerinin azalmasına yardımcı oluyor. Hücre yenileyici özelliği ise yara ve yara izlerinin onarılmasına katkıda bulunuyor. Peki, kaymağın cilt bakımında kullanım yöntemlerini biliyor musunuz? İşte kaymak kullanarak kusursuz bir cilde sahip olabileceğiniz tarifler!

CİLDİNİZİ CANLANDIRIR

Cildinizin yeteri kadar canlı olmadığını düşünüyorsanız süt kaymağı kullanarak hazırlayabileceğiniz maske ile cildinizi canlandırabilir, daha dinç ve ışıltılı bir görünüm kazanmasını sağlayabilirsiniz.

1 tatlı kaşığı süt kaymağını ve 1 tatlı kaşığı balı maske kabının içine alarak karıştırın. Uygulamaya geçmeden önce cildinizi temizlemeye özen gösterin.

Temiz cilde uygulanan maskeyi 20 dakika bekletin.

Ilık su ile maskeden arındırdığınız cildinizi daha sonra soğuk suyla yıkayın.

CİLDİNİZE NEM KAZANDIRIR

Kuru bir cildiniz varsa veya gün içinde maruz kaldığınız birçok şey cildinizi kurutuyorsa süt kaymağı sayesinde bunun da çaresi var!

1 çorba kaşığı süt kaymağı ve 1 çorba kaşığı zeytinyağını bir kaba alın, ardından karıştırın.

Maskeyi makyaj ve kirden arındırdığınız yüzünüze uygulayın ve 20 dakika bekletip durulayın.

Haftada 1 kez düzenli olarak uyguladığınızda cildinizin nemlendiğini göreceksiniz.

CİLDİNİZİN YUMUŞAMASINI SAĞLAR

Cildinizin kısa sürede yumuşacık olmasını istiyorsanız kaymaktan yardım alın!

Tencere içine aldığınız 2 çorba kaşığı yulaf ununu ve 2 su bardağı suyu karıştırarak pişirin.

Bir süzgeç yardımıyla suyunu süzün.

Soğuyan karışımın içine 3 çorba kaşığı kaymağı ekleyerek krem kıvamına gelene kadar karıştırın.

Temiz cilde uyguladığınız maskeyi 20 dakika sonra durulayın.

Haftada bir kez düzenli olarak uygulandığında cildin yumuşadığını fark edeceksiniz.



