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Kaymakamlar peş peşe görevden alınıyor (Görevden alınan kaymakamların isim listesi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 13:42 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Batman'da Sason ve Beşiri kaymakamları ile Erzurum'da Narman, Uzundere ve Hınıs ilçe kaymakamları terör örgütü FETÖ soruşturması nedeniyle görevden alındı. Şanlıurfa'da da iki kaymakam açığa alındı.

Kaymakamlar peş peşe görevden alınıyor (Görevden alınan kaymakamların isim listesi)

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı, haklarında başlatılan terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı.

Özadalı'nın Sason Kaymakamlığı'na 10 Eylül 2018'de, Aşçı'nın ise Beşiri Kaymakamlığı'na 7 Ağustos 2019'da göreve başladıkları bildirildi.

ERZURUM'DA 3 KAYMAKAM GÖREVDEN ALINDI

TRT Haber'de yer alan habere göre ise Erzurum Valisi Okay Memiş; Narman, Uzundere ve Hınıs ilçe kaymakamlarının FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındığını açıkladı.

İKİ KAYMAKAM DA AÇIĞA ALINDI

Öte yandan Şanlıurfa’da da Akçakale Kaymakamı Hamza Özer ile merkez Karaköprü İlçe Kaymakamı Ufuk Akıl’ın açığa alındığı öğrenildi.

Daha önce Şanlıurfa Vali Yardımcısı olarak görev yapan Ufuk Akıl, 07/08/2019 tarih ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karaköprü ilçe kaymakamı olarak atanırken, Karaman’ın Başyayla ilçe kaymakamı olarak görev yapan Hamza Özer ise 2017 yılında Akçakale Kaymakamı olarak atanmıştı.

Kaymakamların neden açığa alındığı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

(DHA-İHA)


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