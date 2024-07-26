'Kaynanam kocama aşık' diyerek içini döktü! "Onun seksi olduğunu ve onu koklamak istediğini söylüyor"

Bir kadın, kayınvalidesinin kocasına karşı romantik duygular beslediğine dair şüphesini Reddit'te paylaştı. Kocasıyla dokuz yıldır birlikte olduğunu ve annesinin ona karşı konuşma şekli ve hisleriyle kendisini her zaman rahatsız ettiğini söyledi.

Kadın, "Onun ne kadar 'seksi' bir adam olduğundan bahsediyor, teninin ne kadar sıkı olduğundan, çene kemiğinden bahsediyor, çocuklarımızın 'onun ve onun bebekleri gibi göründüğünü' söylüyor," diye yazdı.

Kadın daha sonra kendisini sınırlarına kadar zorlayan bir olayı anlattı: "Bugünkü kırılma noktam şu oldu, yatağımızda uyuyoruz ve uyandığımızda sanki bir çocuk kaybetmiş gibi ya da çok korkunç bir şey olmuş gibi birinin ağladığını duyuyoruz, yataktan atladığımızda kapımızın önünde o var, kontrolsüz bir şekilde hıçkırıyor.

Hemen ona 'Neyin var? Neler oluyor?' diye sorduk. 'Çok kötü bir gün geçirdim.' dedi. Sonra ona, 'Seni tutup saçlarını koklamama izin verirken yanıma uzanabilir misin ?' diye sordu. Ne? Ben mi trip atıyorum yoksa bu çok tuhaf değil mi? Onunla yaşamıyoruz ama istediği zaman evimize girip çıkıyor, bundan hiç hoşlanmadım."

Reddit kullanıcıları bu tuhaf duruma hemen yorum yağdırdılar. Bir kullanıcı, "Duygusal ensest terimini hiç duymadıysanız, işte budur ve eğer bu onun hayatı boyunca devam ediyorsa, kocanızın bundan kurtulması gerçekten zor olabilir." şeklinde yazdı.